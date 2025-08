Mannheim – Waldhöfer haben beim Saisonstart am 2. August ein Heimspiel

Mannheim. Der SV Waldhof Mannheim startet mit einem Heimspiel am Samstag (2. August) in die neue Saison in der 3. Liga. Der Gegner im Mannheimer Carl-Benz-Stadion um 14 Uhr ist der SC Verl.

Beim letzten Vorbereitungsspiel am Samstag spielten die Waldhöfer 2:2-Unentschieden gegen den FC Emmen aus der zweiten Niederländischen Liga. Dort beim Heimspiel musste SVW-Torjäger Terrence Boyd auf der Tribüne Platz nehmen.

Der SV Waldhof Mannheim hat mit bisher 4.200 verkauften Dauerkarten einen neuen vereinsinternen Rekord für die 3. Liga aufgestellt.

Die Waldhöfer kämpften in den letzten zwei Jahren gegen den Abstieg und belegten jeweils nur den 16. Tabellenendrang. Die Gäste aus Verl belegten in der letzten Saison am Ende den siebten Tabellenplatz. Weitere Informationen über den SV Waldhof Mannheim gibt es unter www.svw07.de.

Text Michael Sonnick

Foto : Die Waldhöfer haben mit 4.200 Dauerkarten einen neuen vereinsinternen Rekord für die 3. Liga aufgestellt (Foto Michael Sonnick)