Ludwigshafen – Eulen Ludwigshafen testen am Freitag (1.8) gegen Bietigheim

Ludwigshafen. Die Handballer Eulen Ludwigshafen bestreiten in der Vorbereitung ein Testspiel am Freitag, 1. August (der Anwurf ist um 18 Uhr), gegen den künftigen Zweitliga-Rivalen SG BBM Bietigheim.

Das Testspiel findet in der Günter-Braun-Halle im TSG-Sportzentrum in 67063 Ludwigshafen in der Eschenbachstraße 85 statt. Der Eintritt kostet 10 Euro. Rentner, Behinderte, Jugendliche und Kinder unter 18 Jahren zahlen 7 Euro. Die Halle öffnet um 17 Uhr. „Ohne das Ergebnis überbewerten zu wollen, das ist ein erster Anhaltspunkt“, sagt Eulen-Trainer Johannes Wohlrab. Er sieht in der SG ein Top 3 Team !

Alexander Falk wird am 30. Oktober 28 Jahre jung und ist der dienstälteste Spieler im Kader der Eulen Ludwigshafen.

Alex Falk geht bei „seinen“ Eulen in seine 10. Saison als Handball-Profi. „Das ist eigentlich Nebensache für mich, da mache ich mir keine großen Gedanken drum. Ich freu‘ mich aber, dass ich schon so lange dabei bin! Ich hab‘ ja immer gesagt, dass ich nicht wechseln will. Mir war wichtig, dass ich viel spielen kann, viel Spielzeit bekomme. Und ich fühle ich bei den Eulen wohl“, sagt der Rechtsaußen.

Profi-Debüt mit 18 Jahren :

Mit sieben hat „Falko“ bei der TSG Friesenheim mit dem Handball begonnen. 2015, mit 17, wechselte er zum TV Hochdorf, um A-Jugend-Bundesliga spielen zu dürfen. 2016 holte Trainer Ben Matschke den Rohdiamanten, den er als „Zocker“ schätzte, in den Profi-Kader der Eulen, mit 18 debütierte Falk in der 2.Liga. 2017 gehörte Falk zur Mannschaft, die den Bundesliga-Aufstieg feierte.

„Ein super Typ“ :

Die Vorbereitung läuft seit einer Woche. Nach der Leistungsdiagnostik stand am Dienstag ein Öffentliches Training mit der Vorstellung der fünf neuen Eulen-Spieler und der Trikot-Präsentation auf dem Programm. „Das war ein sehr gelungenes Event. Ich hatte nicht gedacht, dass so viele Menschen kommen“, sagt Falk. Rund 250 Fans waren in die Günter-Braun-Halle gekommen, erlebten die fünf Neuen und sahen auch ein flottes Trainingsspiel. „Die Neuen sind schon super integriert. Das fällt mit uns Chaoten auch keinem schwer. Die Neuen, das sind alles super Typen“, schildert Falk lachend, der sich über die ersten gelungenen Aktionen und einige tolle Spielzüge freute. „Das gilt es zu intensivieren. Das liegt an uns und ist natürlich auch Aufgabe unserer Trainer“, sagt Falk. „,Falko‘ bringt die absolute Identität mit den Eulen mit. Er ist ein super Typ mit einem guten Charakter“, lobt Trainer Wohlrab, der darauf setzt, dass der Eulen-Dauerbrenner in der kommenden Saison wieder beweist, dass er zu den besten Rechtsaußen der Liga zählt.

Text Eulen LU und Michael Sonnick

Foto : Alexander Falk ist der dienstälteste Spieler bei den Eulen Ludwigshafen (Foto Michael Sonnick)