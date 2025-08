Ludwigshafen – Entdecken, erfahren, erforschen: Kinderuni-Sommercamp

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(rede/ak) – Langeweile in den Sommerferien? Nicht für die Kinder zwischen acht und zwölf Jahren, die einen Platz im ersten Kinderuni-Sommercamp der HWG LU ergattern konnten: In der Woche vom 11. bis 15. August veranstaltet die Hochschule Ludwigshafen gemeinsam mit ihren Partnern aus Stadt und Region jeden Vormittag einen anderen Mottotag für die wissbegierigen Ferienkids. Von der gesunden Brotzeit über Sprachentag bis hin zum Insektenhotelbau ist für jeden Geschmack etwas geboten.Seit 21 Jahren gibt es die Kinderuni-Vorlesungen an der Hochschule Ludwigshafen für Kinder zwischen acht und zwölf Jahren, aber diesen Sommer wartet das erste Mal eine fünftägige Ferienfreizeit auf die wissbegierigen Kinderuni-Kids. Vom 11. bis 15. August steht jeder Vormittag unter einem anderen Motto: Los geht’s am Montag, dem 11. August, um 8.00 Uhr mit „Mahlen, Kneten, Mixen…“, wenn die GML, die Abfallberatung der Stadt Ludwigshafen und die Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz gemeinsam mit den Kindern nachhaltige und leckere Brotzeiten zubereiten. Dienstag, der 12. August, steht dann ganz im Zeichen der Sprachen: ob Spanisch, Griechisch, Koreanisch, Japanisch oder Fulani (eine Sprache aus Westafrika) – hier lernen die Kinder ganz spielerisch die ersten Worte und Sätze und erfahren nebenher ganz viel über die dazugehörigen Länder und deren Kultur. Am Mittwoch, 13. August, heißt es dann „Empower Kids!“: Das EMPOWER-Projektteam des hochschulzugehörigen Instituts für Beschäftigung und Employability IBE hilft den Kindern, ihre Stärken zu entdecken und Talente zu entfalten. Um rätselhafte Botschaften und deren Entschlüsselung dreht sich das Kinderuni-Sommercamp am Donnerstag, dem 14. August, wenn das Schülerforschungszentrum Ludwigshafen auf dem Campus der Hochschule Station macht. Und am Freitag, dem 15. August, schließlich ist das EMPOWER-Projektteam der TH Bingen in Ludwigshafen zu Gast und widmet sich mit den Kinderuni-Kids dem Thema „Natürlich Stadt“, Bau eigener Insektenhotels inklusive.

„Das Kinderuni-Sommercamp war im Handumdrehen ausgebucht und auch die Partner, die das Programm mit uns gestalten, sind Feuer und Flamme. Jetzt sind wir sehr gespannt, wie das Angebot bei den Kindern ankommt und was ihnen besonders viel Spaß macht“, sagt Kinderuni-Organisatorin Julia Scholz. Und wer keinen Platz beim Sommercamp bekommen hat, muss nicht traurig sein: Das normale Kinderuni-Programm zum Wintersemester wird in Kürze veröffentlicht und wartet wieder mit vielen spannenden Themen auf.

Die Kinderuni-Vorlesungen sind eine gemeinsame Aktion des Ministeriums für Wissenschaft und Gesundheit Rheinland-Pfalz mit den Hochschulen des Landes.

Nähere Informationen unter: www.hwg-lu.de/kinderuni

Quelle: Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen