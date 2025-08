Landau – PKW mutwillig beschädigt

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. Gestern Morgen, dem 31.07.25, zwischen 08.10 Uhr und 09.40 Uhr, wurde ein in der Reiterstraße in Landau abgestellter PKW mutwillig beschädigt. Vermutlich mit dem Teil eines Wäscheständers schlug ein bislang unbekannter Täter mehrfach gegen das Fahrzeug. Hierdurch entstanden Schäden unter anderem an der Motorhaube und der Windschutzscheibe in Höhe von etwa mehreren tausend Euro. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können, sich per Email an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341-287-0 bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.

Quelle: Polizeidirektion Landau