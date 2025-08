Landau – Personalengpässe: Angepasste Öffnungs-zeiten im Freibad am Prießnitzweg nach den Sommerferien

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. Aufgrund kurzfristig eingetretener personeller Engpässe im Team der Bäder Landau steht die Stadtholding Landau in der Pfalz GmbH vor der Herausforderung, nach den Sommerferien den regulären Betrieb von zwei Bädern mit reduzierter Personalstärke sicherzustellen. Während der Sommerferien bleibt das Freizeitbad LA OLA wie jedes Jahr für umfassende Reinigungs- und Instandhaltungsarbeiten für sechs Wochen geschlossen. „Diese Arbeiten können, dank des unermüdlichen Einsatzes unseres Teams, immer in reduzierter Personalstärke durchgeführt werden, sodass wir das Freibad am Prießnitzweg in Doppelschichten täglich von 09:00 – 20:00 Uhr betreiben können“, erklärt Christof Drost, Betriebsleiter der Bäder.

Mit dem Ende der Sommerferien am 18.08.2025 nimmt das Freizeitbad LA OLA wieder seinen regulären Betrieb auf. Vor dem Hintergrund der angespannten Personalsituation kann der gleichzeitige Betrieb beider Bäder jedoch nur mit einer Anpassung der Öffnungszeiten des Freibads erfolgen. Dieses wird daher ab dem 18. August täglich von 11:00 bis 19:00 Uhr geöffnet sein. Unter der Woche wird die Kasse im Freibad nicht besetzt sein, Besuchende können aber im Onlineshop wie gewohnt ihr Ticket erwerben und Eingang zum Bad erhalten. Uns ist diese Entscheidung nicht leichtgefallen“, so Christof Drost. „Wir möchten aber sicherstellen, dass das LA OLA ab dem Schulstart uneingeschränkt betrieben werden kann – insbesondere mit Blick auf das Schulschwimmen, das für viele Kinder und Jugendliche einen wichtigen Bestandteil ihres Schulalltags darstellt.“

Als Ausgleich für Inhaberinnen und Inhaber von Dauerkarten bietet die Stadtholding bis Ende September täglich einen kostenlosen zweistündigen Eintritt in das LA OLA an – zusätzlich zu einem eventuellen Besuch im Freibad am selben Tag.

www.freibad-ld.de

Quelle: Stadtverwaltung Landau in der Pfalz