Landau – Godramstein feiert – Landauer Stadtdorf lädt vom 8. bis 11. August zur Weinkerwe

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. Es ist #immerwaslosinLD – und das nicht nur in der Kernstadt, sondern ganz besonders auch in den Stadtdörfern. Von Freitag, 8. August, bis Montag, 11. August, wird in Godramstein Weinkerwe gefeiert. Nach einem ökumenischen Gottesdienst am Freitag um 18 Uhr auf dem Dorfplatz eröffnen Bürgermeister Lukas Hartmann, Weinprinzessin Emma I. und Ortsvorsteher Thomas Flocken das Fest um 19 Uhr offiziell mit dem traditionellen Anschießen. Das besondere Highlight am Eröffnungsabend: Ortsvorsteher Flocken bittet zur Kniebeugen-Challenge. Alle, die mehr Kniebeugen als er schaffen, erhalten einen Freischoppen; die- oder derjenige mit den allermeisten Kniebeugen erhält sogar je zwei kostenlose Getränke und Speisen. Den musikalischen Part des ersten Kerweabends bestreitet ab 20 Uhr die Band Flash ‘K’ Swag.

Am Samstag findet ein einstündiger Abendspaziergang mit dem Pfälzerwald-Verein zum Thema „Der Godramsteiner Westen – Die Au“ statt. Treffpunkt ist um 18 Uhr am Dorfgemeinschaftshaus. Ab 20 Uhr steht die Band RedHott auf der Bühne. Der Kerwesonntag startet um 10:30 Uhr mit einem Festgottesdienst in der katholischen Kirche St. Pirmin. Im Anschluss gibt es ab 11:30 Uhr den traditionellen Frühschoppen mit Weißwurst, Bier vom Fass und Musik vom Musikverein Kleine Kalmit aus Arzheim. Von 13 bis 17 Uhr öffnet der Bücherkeller im protestantischen Gemeindehaus und außerdem lädt der Förderverein der katholischen Kita nachmittags die kleinen Gäste zu Glitzertatoos, Ballontieren, Glücksrad und Malstation ein.

Am Montagabend spielen ab 20 Uhr Die Dicken Kinder.

An allen Tagen sorgen Gaumenfreunde Catering, die Turn- und Sportgemeinde Godramstein, der Godramsteiner Karneval Verein, der Landauer Carneval Club 1965 und Peters Genuss Atelier für das leibliche Wohl. Sonntags organisiert der Godramsteiner Karneval Verein zusätzlich einen Kaffee- und Kuchenverkauf. Die beteiligten Weingüter sind das Weingut Markus Stentz, das Wein- und Sektgut Hornbach & Braun, das Weingut Grünwald, das Weingut Schweikart und das Weingut Barbey. Die Öffnungszeiten der Weinkerwe sind Freitag und Samstag von 18 bis 1 Uhr, Sonntag von 10:30 Uhr bis 24 Uhr und Montag von 18 bis 24 Uhr.

Quelle: Stadt Landau