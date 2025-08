Hoffenheim – TSG Hoffenheim verlängert vorzeitig mit Kapitän Oliver Baumann

Hoffenheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Fußball-Bundesligist TSG Hoffenheim und Kapitän Oliver Baumann gehen weiter in eine gemeinsame Zukunft. Der 35 Jahre alte deutsche Nationaltorhüter hat seinen Ende Juni 2026 auslaufenden Vertrag im Kraichgau vorzeitig verlängert. „Oli ist Kapitän unserer Mannschaft und unumstrittener Führungsspieler. Er überzeugt seit über zehn Jahren mit konstant starken Leistungen für unsere TSG in der Bundesliga und ist damit Rekordspieler dieses Vereins. Oli ist Vollprofi, lebt Fußball und übernimmt als Kapitän Verantwortung auf und außerhalb des Platzes“, sagt Andreas Schicker, Geschäftsführer Sport in Hoffenheim. „Wir gehen jetzt zusammen in die zweite Dekade, was im Profifußball heutzutage außergewöhnlich ist. Es zeigt die gegenseitige Wertschätzung und das Vertrauen, das wir ineinander haben. Wir freuen uns sehr, dass wir unseren eingeschlagenen Weg mit Oli als aktuellem deutschen Nationaltorwart weiter gehen können und Planungssicherheit auf dieser wichtigen Position haben.“

„Es ist ja kein Geheimnis, dass mir der Verein über die vergangenen Jahre sehr ans Herz gewachsen ist. Ich fühle mich von den Verantwortlichen der TSG, sowie den Hoffenheimer Fans enorm wertgeschätzt. Der Verein, aber auch die komplette Rhein-Neckar-Region sind für meine Familie und mich zur Heimat geworden. Ich empfinde es somit als absolutes Privileg, dass ich meinen Vertrag hier im Kraichgau bereits zum zweiten Mal hintereinander vorzeitig verlängern darf“, sagt Oliver Baumann. „Ich bin hier zum Nationaltorhüter gereift, durfte nun endlich in der DFB-Elf debütieren und habe mit der TSG in der Vergangenheit sowohl Europa League als auch Champions League gespielt. Ich habe trotzdem das Gefühl, hier noch nicht am Ende zu sein. Der neue Weg hat mich überzeugt und ich glaube fest daran, dass wir als Mannschaft eine spannende, gemeinsame Zukunft vor uns haben – wenn wir alle an einem Strang ziehen.“

Oliver Baumann wechselte im Juli 2014 vom Liga-Wettbewerber SC Freiburg in den Kraichgau und avancierte mit bislang 403 Pflichtspielen zum Rekordspieler der TSG. Mit 489 Partien in seiner Bundesliga-Karriere rangiert er unter den noch aktiven Profis auf Platz drei. Nur Manuel Neuer (523 Spiele) und Thomas Müller (503) vom FC Bayern haben in diesem erlesenen Kreis mehr Einsätze in der höchsten deutschen Spielklasse vorzuweisen. Seine persönliche Statistik weist weitere Bestwerte auf: Seit seinem Bundesliga-Debüt im Mai 2010 konnte er 16 von 68 Elfmetern abwehren. Damit liegt Baumann auf Platz vier der Liste der „ewigen Elfmeterkiller“. Nur Norbert Nigbur (17), Harald Schumacher (18) und Rudi Kargus (23) haben noch mehr gehaltene Strafstöße vorzuweisen.

Baumann absolvierte neben seinen Einsätzen in der Bundesliga 28 Partien im DFB-Pokal, acht Begegnungen in der Champions League sowie 25 Spiele in der Europa League. Im September 2020 wurde er vom damaligen Bundestrainer Joachim Löw zum ersten Mal für die deutsche Nationalmannschaft nominiert. In den vergangenen Jahren war er auch fester Bestandteil des DFB-Kaders und durfte am 14. Oktober 2024 gegen die Niederlande (1:0) sein Debüt im deutschen Tor feiern. Seitdem stand Baumann in vier Länderspielen für die deutsche A-Nationalmannschaft auf dem Rasen.

Quelle: TSG Hoffenheim