Heidelberg – Kunst. Zeit. Raum. – Sommerakademie Heidelberg

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Vom 18. bis 22. August 2025 lädt die Volkshochschule Heidelberg zu einer Woche Raum und Zeit für Kunst ein. In verschiedenen einwöchigen Intensivkursen können Teilnehmende, begleitet von erfahrenen Dozent*innen, ihre Ideen künstlerisch umsetzen.

Im englischsprachigen Schauspielworkshop „Time to act!“ entsteht durch Improvisation ein eigenes Theaterstück mit abschließender Aufführung. Im Nähkurs „Eine Woche nähen!“ lassen sich lang gehegte Projekte unter professioneller Anleitung vom Schnitt bis zur Anprobe verwirklichen. Der Malkurs „Ich bin dann mal weg“ lädt zum Loslassen und Eintauchen in die freie Malerei ein. In „Die Figur im Raum“ wird die menschliche Gestalt, inspiriert von Skizzen, Fotos und Kunstgeschichte, zeichnerisch und malerisch im Verhältnis zum Raum erkundet. Im Keramikkurs „Lust auf Keramik?“ entstehen individuelle Figuren, Objekte oder Gefäße mit Fokus auf Aufbau, Gestaltung und Glasur.

Alle Kurse finden täglich von 10 bis 17 Uhr in den Atelier- und Werkräumen der vhs Heidelberg statt.

Anmeldung für diese Kurse bei:

Volkshochschule Heidelberg, Tel. 06221/9119-11 oder unter www.vhs-hd.de.

vhs Heidelberg, Bergheimer Str. 76, 69115 Heidelberg

Quelle: Volkshochschule Heidelberg