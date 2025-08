Heidelberg – „Best of HeartWork“ von 4. bis 23. August – Letzte Chance auf ein außergewöhnliches Einkaufserlebnis in der Unteren Straße

Ludwigshafen. Die Handballer Eulen Ludwigshafen bestreiten in der Vorbereitung ein Testspiel am Freitag, 1. August (der Anwurf ist um 18 Uhr), gegen den künftigen Zweitliga-Rivalen SG BBM Bietigheim. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Das Testspiel findet in der Günter-Braun-Halle im TSG-Sportzentrum in 67063 Ludwigshafen in der Eschenbachstraße 85 statt. Der Eintritt kostet 10 Euro. Rentner, Behinderte, Jugendliche ... Mehr lesen »