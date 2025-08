Berlin/Metropolregion Rhein-Neckar – Autobahn GmbH: Beim Rückreiseverkehr ist vor allem an Wochenenden Geduld gefragt

Berlin / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – In den kommenden Wochen endet in vielen Bundesländern die Ferienzeit – und mit ihr nimmt der Rückreiseverkehr auf den Autobahnen deutlich zu. Nach Einschätzung der Autobahn GmbH sollten sich sowohl Rückreisende als auch Urlauberinnen und Urlauber, die ihre Reise erst antreten, insbesondere an Samstagen und Sonntagen auf Staus und Verkehrsbehinderungen einstellen. Hauptgrund für die Verkehrsspitzen an den Wochenenden ist, dass viele Ferienunterkünfte traditionell wochenweise vermietet werden (siehe Übersicht Ferienreisekalender).

Der Reiseverkehr im Überblick

Der Ferienreiseverkehr in den kommenden Wochen wird nicht nur durch Rückreisewellen zum Ferienende einzelner Bundesländer geprägt sein. Auch Urlauberinnen und Urlauber aus Regionen mit späterem Ferienbeginn werden sich auf den Weg in ihre Urlaubsziele machen. Die Folge: Rückreise- und Anreiseverkehr überlagern sich – insbesondere an den Wochenenden im August. Diese gegenläufigen Bewegungen dürften das Verkehrsaufkommen auf vielen Strecken erhöhen.

4. bis 10. August

Die erste Rückreisewelle erwartet die Autobahn GmbH mit dem Ferienende in den Bundesländern Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen: Am Samstag, 9. August, ist mit stark erhöhtem und am Sonntag, 10. August, mit spürbar erhöhtem Rückreiseverkehr zu rechnen.

Besonders betroffen sind voraussichtlich die folgenden Strecken:

• A2 zwischen Hannover und Magdeburg

• A3 zwischen Passau und Nürnberg

• A4 zwischen Kirchheimer Dreieck und Eisenach

• A7 zwischen Hamburg und Hannover

• A8 zwischen Salzburg und München

• A9 auf gesamtem Verlauf

• A10 zwischen Dreieck Spreeau und Dreieck Werder

• A93 auf gesamtem Verlauf

• A99 auf gesamtem Verlauf

11. bis 17. August

In der Folgewoche treten nacheinander zahlreiche Urlauber aus Bremen, Niedersachsen, dem Saarland sowie Hessen und Rheinland-Pfalz die Heimreise an. Dies wird zu einem sehr hohen Verkehrsaufkommen am Samstag, 16. August, und – etwas abgeschwächt – auch am Sonntag, 17. August, führen. Hinzu kommt, dass auch in der Region Süd der Niederlande die Ferien enden.

Vor allem auf diesen Strecken muss mit Staus und stockendem Verkehr gerechnet werden:

• A1 zwischen Hamburg und Köln

• A2 zwischen Hannover und Dortmund

• A3 auf gesamtem Verlauf

• A4 zwischen Eisenach und Kirchheimer Dreieck

• A5 auf gesamtem Verlauf

• A6 zwischen Nürnberg und Mannheim

• A7 auf gesamtem Verlauf

• A8 zwischen Salzburg und Karlsruhe

• A9 zwischen München und Nürnberg

• A61 auf gesamtem Verlauf

• A93 zwischen Österreich und Dreieck Inntal

• A99 auf gesamtem Verlauf

18. bis 24. August

Das bevölkerungsreichste Bundesland Nordrhein-Westfalen ruft seine Schülerinnen und Schüler zwar erst am Mittwoch, 27. August, in die Schulen zurück. Die große Rückreisewelle dürfte aber bereits am Samstag, 23. August, und am Sonntag, 24. August, einsetzen und die Heimreise vielerorts zu einer Geduldsprobe machen. Ein moderater Rückreiseverkehr ist auch am Dienstag, 26. August, zu erwarten.

Mit hohem Reiseverkehr und erhöhtem Staurisiko ist auf folgenden Routen zu rechnen:

• A1 zwischen Lübeck und Köln

• A2 zwischen Hannover und Rhein/Ruhr

• A3 auf gesamtem Verlauf

• A5 auf gesamtem Verlauf

• A7 auf gesamtem Verlauf

• A8 zwischen Salzburg und Karlsruhe

• A9 zwischen München und Nürnberg

• A44 zwischen Kassel und Dortmund

• A59 auf gesamtem Verlauf

• A61 auf gesamtem Verlauf

• A93 zwischen Österreich und Dreieck Inntal

• A99 auf gesamtem Verlauf

25. bis 31. August

Nach den drei großen Rückreisewellen im August deutet sich für das letzte Wochenende des Monats eine moderate Entspannung im Autobahnverkehr an, denn in keinem Bundesland enden zu diesem Zeitpunkt die Ferien. Die Autobahn GmbH geht am Samstag, 30. August, von einem spürbar erhöhten und am Sonntag, 31. August, von einem leicht erhöhten Reiseverkehr aus.

1. bis 7. September

Vergleichbar ist die Verkehrssituation in der ersten Septemberwoche: Wenn die Ferien zunächst in Hamburg und dann in Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern sowie Schleswig-Holstein zu Ende gehen, wird es am Samstag, 6. September, merklich voller auf den Autobahnen, und am Sonntag, 7. September, etwas moderater.

Auf diesen Routen ist mit Verkehrsstörungen zu rechnen:

• A1 zwischen Münster und Hamburg

• A2 zwischen Hannover und Dreieck Werder

• A3 zwischen Passau und Nürnberg

• A7 zwischen Hannover und Hamburg

• A8 zwischen Salzburg und München

• A9 auf gesamtem Verlauf

• A10 auf gesamtem Verlauf

• A24 auf gesamtem Verlauf

• A93 zwischen Österreich und Dreieck Inntal

• A99 auf gesamtem Verlauf

8. bis 14. September

Eine letzte große Reisewelle erwartet die Autobahn GmbH am zweiten Septemberwochenende. Mit Bayern und Baden-Württemberg enden in den letzten beiden Bundesländern die Ferien. Der Rückreiseverkehr erreicht in Süddeutschland am Samstag, 13. September, seinen Höhepunkt. Auch am Sonntag, 14. September, muss mit Staus und Verzögerungen gerechnet werden.

Insbesondere auf diesen Autobahnen ist mit Staus und stockendem Verkehr zu rechnen:

• A3 zwischen Passau und Nürnberg

• A5 zwischen Basel und Mannheim

• A6 zwischen Mannheim und Nürnberg

• A7 zwischen Füssen und Ulm

• A8 zwischen Salzburg und Karlsruhe

• A9 zwischen München und Nürnberg

• A93 zwischen Österreich und Dreieck Inntal

• A99 auf gesamtem Verlauf

Staurisikokarte

Um den Reisenden eine bestmögliche Unterstützung zu bieten, hat die Autobahn GmbH eine Staurisikokarte für den Zeitraum vom 4. August bis 14. September erstellt. Sie zeigt staugefährdete Baustellenabschnitte auf den wichtigsten Ferienrouten und dient als Orientierungshilfe für Reisende.

Infos hier: www.autobahn.de

Quelle: Die Autobahn GmbH des Bundes / Niederlassung West