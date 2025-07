Schwetzingen – Herz im Fokus – Ein Jahr Herzkatheterlabor in der GRN-Klinik Sinsheim Präzise Diagnostik und interventionelle Therapie zur Verbesserung der Herz-Kreislauf-Gesundheit – Herzkatheterlabor der GRN-Klinik Sinsheim wesentlicher Baustein der kardiologischen Versorgung in der Region

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Das Herzkatheterlabor der GRN-Klinik Sinsheim feiert am 01. August sein einjähriges Jubiläum. Seit der Eröffnung hat sich das Labor als unverzichtbarer Bestandteil der kardiologischen Versorgung in der Region etabliert und trägt entscheidend zur schnellen und effektiven Behandlung von Herzpatientinnen und -patienten bei. „Wir freuen uns sehr über den Erfolg des ersten Jahres: Über 700 Patientinnen und Patienten konnten bereits erfolgreich behandelt werden”, erklärt Prof. Dr. Eberhard Scholz, Chefarzt der Abteilung Kardiologie der GRN-Klinik Sinsheim. Das hochmoderne Labor ermöglicht sowohl die Notfallbehandlung bei Herzinfarkten als auch die Diagnostik und Therapie chronischer Herzerkrankungen. Mit Hilfe von Kathetern, Ballons und Stents werden verengte oder verschlossene Herzkranzgefäße wiedereröffnet, um die Durchblutung des Herzmuskels sicherzustellen und die Lebensqualität der Patientinnen und Patienten nachhaltig zu verbessern.

„Moderne Technik, kombiniert mit einem erfahrenen Team ermöglicht schonende und zugleich höchst effektive Eingriffe. Unsere Patientinnen und Patienten profitieren von dieser hohen Versorgungsqualität vor Ort und müssen nicht mehr nach Heidelberg oder Schwetzingen verlegt werden”, erklärt Dr. Sultan Celik, stellvertretende Chefärztin der Kardiologie der GRN-Klinik Sinsheim. Ein zentrales Verfahren ist die Koronarangiografie – eine bewährte diagnostische Methode zur Darstellung der Herzkranzgefäße. Dabei werden mithilfe eines Katheters und Kontrastmittels Engstellen oder Verschlüsse sichtbar gemacht, die die Durchblutung des Herzens beeinträchtigen können. Die gewonnenen Erkenntnisse sind entscheidend für die gezielte Behandlung, etwa durch Ballondilatation oder das Einsetzen eines Stents im Rahmen einer perkutanen transluminalen Koronarangioplastie (PTCA). Diese minimal-invasive Technik verbessert die Durchblutung und senkt das Risiko weiterer Herzereignisse deutlich.

„Das Herzkatheterlabor hat die Behandlungsmöglichkeiten in der Region grundlegend erweitert und die Versorgung von Herzinfarktpatienten deutlich verbessert, resümiert Prof. Dr. Eberhard Scholz. „Es ist mehr als eine technische Einrichtung – es ist das Ergebnis der hervorragenden Zusammenarbeit eines engagierten Teams, das modernste medizinische Verfahren mit höchster Patientenfürsorge verbindet.” „Wir sind stolz darauf, mit unserem Team moderne Herzmedizin auf höchstem Niveau anzubieten – schnell, sicher und patientenorientiert”, ergänzt Katharina Haury, Leiterin des Herzkatheterlabors an der GRN-Klinik Sinsheim. Nach dem erfolgreichen ersten Jahr blickt das Team optimistisch in die Zukunft. Das Herzkatheterlabor wird auch weiterhin ein zentraler Pfeiler der kardiologischen Versorgung in der Region bleiben – mit Herz, Kompetenz und Engagement.

Infos zur Kardiologie GRN-Klinik Sinsheim: https://www.grn.de/sinsheim/klinik/kardiologie-und-angiologie/die-fachdisziplin

Quelle: GRN Gesundheitszentren Rhein-Neckar gGmbH