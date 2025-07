Heidelberg/Metropolregion Rhein-Neckar. Ein Zeuge meldete sich am Dienstagnachmittag bei der Polizei, um von einem mutmaßlichen Unfall zu berichten. Gegen 16 Uhr konnte er ein Auto beobachten, das in unsicherer und auffallend langsamer Fahrweise vom Bismarckplatz in Richtung Heidelberg-Ziegelhausen unterwegs war. Dort angekommen, fuhr der Seat auf der Peterstaler Straße weiter in Richtung Wilhelmsfeld. Gegen 16:10 ... Mehr lesen »