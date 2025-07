Sandhausen – Hallenbad bis voraussichtlich Ende Oktober geschlossen – Veraltete Filtertechnik muss erneuert werden

Sandhausen/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolrgion Rhein-Neckar. Im Sandhäuser Lehrschwimmbad bei der Theodor-Heuss-Grundschule ist die Filtertechnik in die Jahre gekommen und muss nun erneuert werden. „Aus hygienischen, ökologischen und ökonomischen Gesichtspunkten muss die veraltete Filteranlage auf den aktuellen Stand der Technik gebracht werden“, sagt Ortsbaumeister Benjamin Wiegand. Nachdem der Gemeinderat Sandhausen in seiner jüngsten Sitzung entschied, den Auftrag für die Erneuerung der Filtertechnik an die Firma Krause Schwimmbadtechnik GmbH in Himmelpforten zu vergeben, gehen die Arbeiten auch schon los: Deshalb muss das Sandhäuser Hallenbad von Montag, 18. August, bis voraussichtlich 31. Oktober 2025 geschlossen bleiben. „Dass das Hallenbad in dieser Zeit für den Badebetrieb nicht zur Verfügung steht, ist natürlich sehr bedauerlich. Die Sandhäuser schätzen ihr Bad, nicht wenige haben hier das Schwimmen gelernt. Aber zur bevorstehenden Sanierung gibt es keine Alternative“, betont Bürgermeister Hakan Günes. #

Wie Ortsbaumeister Wiegand erklärt, sei die Innenkorrosion der Filterbehälter im Lehrschwimmbad trotz Korrosionsschutzanlage weit fortgeschritten – eine Erneuerung der Technik könne andererseits auch dafür sorgen, dass die Betriebskosten reduziert werden: Beim Stromverbrauch dürfe mit einer Reduzierung von mindestens 30 bis maximal 50 Prozent gerechnet werden, der Spülwasserverbrauch vermindere sich um rund 50 Prozent. Denn während zuletzt die Rückspülung der Filter ausschließlich händisch und zeitintensiv mit permanenter Überwachung des Hallenbadtechnikers erfolgte, kann mit der neuen automatisierten Filteranlage der Rückspülungsvorgang selbständig und weitestgehend ohne Überwachung durchgeführt werden. Die Leistungen zur Erneuerung der Schwimmbadtechnik machen beim wirtschaftlichsten Bieter einer Ausschreibung, der Krause Schwimmbadtechnik GmbH, rund 490.000 Euro aus.

Quelle: GEMEINDE SANDHAUSEN