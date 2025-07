Mannheim – Trauer um Prof. Dr. rer. nat. Thomas Wieland – Studiendekan der Medizinischen Fakultät Mannheim und Leiter der Abteilung Experimentelle Pharmakologie verstorben

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Medizinische Fakultät Mannheim der Universität Heidelberg trauert um Professor Dr. rer. nat. Thomas Wieland, der nach schwerer Krankheit am 27. Juli im Alter von 64 Jahren verstorben ist. Thomas Wieland wurde im Jahr 2002 auf die Professur für Experimentelle Pharmakologie an das Institut für Experimentelle und Klinische Pharmakologie und Toxikologie der Medizinischen Fakultät Mannheim der Universität Heidelberg berufen. Ab 2007 leitete er das Institut als Geschäftsführender Direktor. Mit der Gründung des European Center for Angioscience (ECAS) 2018 wurde das Institut in das Zentrum integriert und Professor Wieland leitete dort die Abteilung für Experimentelle Pharmakologie. Ehrenvolle Rufe auf Professuren an anderen Universitäten – 2004 auf die C4/W3-Professur für Pharmakologie und Toxikologie der TU Braunschweig und 2013 auf die W3-Professur für Pharmakologie der Universität Frankfurt – lehnte Professor Wieland ab und blieb so der Medizinischen Fakultät Mannheim treu. Professor Dr. Thomas Wieland war ein hoch angesehener Wissenschaftler. Während seiner gesamten Karriere hat er aktiv und leidenschaftlich das Gebiet der G-Proteine im Allgemeinen und ihre Rolle im kardiovaskulären System im Besonderen erforscht und gestaltet – er galt als „Künstler der G-Protein Signalübertragung“. Wieland veröffentlichte 182 Arbeiten in hoch angesehenen Fachzeitschriften und genoss eine hohe Wertschätzung der wissenschaftlichen Gemeinschaft als Wissenschaftler und Freund.

Professor Wieland hat mehrere Auszeichnungen erhalten, darunter den Albert-Fraenkel-Preis 2003 der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie (DGK) und den EFSD/Sanofi-Aventis European Research Award in Micro- and Macrovascular Complications of Diabetes 2011. Im April 2025 verlieh ihm die Deutsche Gesellschaft für Experimentelle und Klinische Pharmakologie und Toxikologie (DGPT) die Schmiedeberg-Plakette – „an einen Pharmakologen mit Leib und Seele und ein Vorbild ersten Ranges“. Die Plakette ist die höchste Auszeichnung der DGPT und wird an Wissenschaftler verliehen, die über Jahrzehnte hinweg kontinuierlich herausragende Beiträge auf dem Gebiet der Pharmakologie und Toxikologie geleistet haben. Neben seiner Begeisterung für alle Aspekte der pharmakologischen Forschung war Thomas Wieland auch ein engagierter Lehrer. Im Jahr 2015 wurde er zum Studiendekan der Medizinischen Fakultät Mannheim ernannt. In dieser Funktion setzte er sich mit großem Enthusiasmus und mit hoher Nachhaltigkeit für die Weiterentwicklung und Verbesserung der Ausbildung der Studierenden ein. Auch in den beiden folgenden Amtszeiten wurde Thomas Wieland im Amt des Studiendekans bestätigt, welches er immer gewissenhaft und integrativ ausübte.

„Mit Thomas Wieland verliert die Medizinische Fakultät Mannheim einen hoch angesehenen Pharmakologen und einen sowohl vom Vorstand als auch von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Studiendekanats und den Studierenden überaus geschätzten Studiendekan. Vor allem aber verlieren wir einen lieben Kollegen und Freund, den wir in dankbarer Erinnerung behalten werden“, sagt der Dekan der Medizinischen Fakultät Mannheim, Professor Dr. Sergij Goerdt.

Quelle: Universitätsmedizin Mannheim

universitär – modern – menschlich