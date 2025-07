Mannheim – Regenbogenbuntes Dankeschön – Katholische Kirche feiert ihre Kita-Mitarbeiter:innen

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Ein Mittwochnachmittag im Juli. Die Sonne strahlt über Mannheim. Nach und nach versammeln sich rund 300 Menschen in der Maria Hilf-Kirche auf dem Almenhof. Sie alle haben etwas gemeinsam – sie sind in ihrem Alltag immer für andere da: als Erzieherinnen, Vertretungskräfte, Hauswirtschaftsheld:innen. Sie sind eingeladen zur „D(t)ankstelle 2025“. Diese Feier ist ein riesiges Dankeschön der Katholische Kirche in Mannheim an ihre Kita-Teams – für das alltägliche frühmorgendliche „Schön, dass Du da bist!“, fürs Tränen trocknen, Grenzen aushandeln, Geschichten vorlesen und Bastelchaos lieben gelernt haben. Ein „Danke!“ dafür, dass sie den jüngsten Mitgliedern der Gesellschaft einen geschützten Raum bieten, in dem sie wachsen dürfen.

So steht auch der Impulsgottesdienst ganz im Zeichen der Kita-Teams, die täglich zuhören, mitdenken, mitfühlen – mit Kindern, mit Familien, miteinander. Denn sie bilden mit ihren feinen Sinnen das Rückgrat ihrer Einrichtungen: Sie sehen, was gebraucht wird, hören, was oft zwischen den Zeilen steht, riechen, schmecken, tasten, balancieren – mit allen Sinnen und vollem Einsatz. „Das Evangelium des Alltags, lebendig geworden im Kita-Rhythmus“, fassen es die Referentin für pastorale Begleitung von Kindertageseinrichtungen Eva-Maria Ertl und Dekan Karl Jung zusammen.



Stille – als die Mitfeiernden aus farbigen Karten einen Regenbogen zum Segen über ihre Köpfe spannen, bevor sie lächelnd auf den Kirchenvorplatz strömen. Dort werden sie verwöhnt: es warten Eis, Kaffeekreationen, kühle Getränke, Streetfood und Schattenplätze unter Bäumen. Es wird gelacht, gestaunt, geredet – über alte Geschichten, neue Pläne und die kleinen Dinge, die oft zu kurz kommen. Auch das neue Kinderhaus Maria + Josef steht ihnen für Einblick offen. Und über allem schwingt ein „Danke, für Eure Ausdauer, Euer Lächeln, Eure Kreativität und Euer Miteinander!“ Und dieses „Danke“ spiegeln die vielen fröhlichen Gesichter an das Organisationsteam der D(t)ankstelle und die Mitarbeitenden der Fachabteilung Kitawesen der Katholischen Gesamtkirchengemeinde Mannheim zurück. Alle freuen sich schon jetzt auf eine Wiederholung 2026.

