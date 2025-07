Ludwigshafen -Schuldenlawine überrollt Kommunen – FREIE WÄHLER fordern Kurswechsel statt Showprogramme

Ludwigshafen / Mainz – Strukturelle Unterfinanzierung statt Zukunftsperspektive – FREIE WÄHLER fordern echte Reformen für handlungsfähige Kommunen

Die kommunale Verschuldung in Rheinland-Pfalz ist leicht gesunken – doch Entwarnung wäre fatal. Laut Kommunalem Finanzreport 2025 der Bertelsmann Stiftung und des Deutschen Instituts für Urbanistik lag die kommunale Pro-Kopf-Verschuldung der Städte, Kreise und Gemeinden im Jahr 2024 bei 590 Euro. Das ist weniger als im Vorjahr – aber die strukturelle Schieflage bleibt bestehen. Rheinland-Pfalz belegt weiter Platz 4 im bundesweiten Vergleich – und der Abstand zu den nächstplatzierten Ländern dahinter ist so groß, dass von einer echten Trendwende keine Rede sein kann. Besonders alarmierend: Neun der zwanzig am höchsten verschuldeten Kommunen Deutschlands liegen in Rheinland-Pfalz. Der Schuldenstand sinkt auf dem Papier – doch viele Kommunen tappen weiter in die Abwärtsspirale.

„Unsere Städte und Gemeinden laufen finanziell weiter auf dem Zahnfleisch – und die Landesregierung streut der Öffentlichkeit Sand in die Augen”, erklärt Christian Zöpfchen, Landesvorsitzender der FREIEN WÄHLER Rheinland-Pfalz. „Ein sinkender Schuldenstand mag auf dem Papier gut aussehen – aber die Realität vor Ort ist eine andere: Die Haushalte bleiben chronisch überlastet, die Abstände zu anderen Ländern gewaltig. Wer das als Erfolg verkauft, verschleiert die Tiefe des Problems – denn das System ist und bleibt krank.”

Tatsächlich verzeichneten die Kommunen in Rheinland-Pfalz im Jahr 2024 ein Finanzierungsdefizit von 495 Millionen Euro – nach bereits 448 Millionen Euro im Vorjahr. Das Minus wächst also weiter, obwohl die Landesregierung mit Programmen wie ‚Handlungsstarke Kommunen’ punktuelle Entlastung suggeriert.

„Die Zahlen zeigen schwarz auf weiß: Die Gießkanne reicht nicht mehr – die Kommunen sind strukturell überlastet”, so Zöpfchen. Die wachsende Kluft zwischen Einnahmen und verpflichtenden Ausgaben wird zum Dauerproblem. Steigende Sozialetats, Personal- und Versorgungskosten, neue gesetzliche Aufgaben und eine schwächelnde Konjunktur summieren sich zu einer chronischen Überforderung. „Die Kommunen machen nicht zu viel – sie müssen zu viel schultern. Und das Land schaut zu.”

Besonders brisant: Kassenkredite dienen längst nicht mehr der kurzfristigen Überbrückung – sie sind zum Dauerinstrument geworden, um Pflichtausgaben zu finanzieren. Laut Finanzreport 2025 entfallen bundesweit bereits 19,1 % der kommunalen Schulden auf Kassenkredite – das entspricht 31,8 Milliarden Euro. In Rheinland-Pfalz zeigt sich diese Entwicklung besonders drastisch: Als Land mit einer auffällig hohen Dichte besonders stark verschuldeter Kommunen wird hier der strukturelle Kontrollverlust greifbar. Der steigende Anteil an Kassenkrediten ist längst kein Randphänomen mehr – sondern das deutlichste Symptom einer systemischen Schieflage.

Die Konsequenzen treffen die Bürgerinnen und Bürger: Immer mehr Städte erhöhen Grund- und Gewerbesteuern, diskutieren neue Abgaben wie die Verpackungssteuer – während gleichzeitig Straßen, Bäder, Schulen und Verwaltungsangebote verfallen oder geschlossen werden. „Wer mehr bezahlt, aber weniger bekommt, verliert das Vertrauen in die Politik”, warnt Zöpfchen. „Und genau das erleben wir vielerorts. Die Bürgerinnen und Bürger spüren, dass ihre Kommune nicht mehr handlungsfähig ist – und das macht Politikverdrossenheit.”

Die FREIEN WÄHLER fordern deshalb einen klaren Kurswechsel in der Landespolitik. Alle Aufgaben, die auf landesrechtlicher Grundlage den Kommunen übertragen werden, müssen vom Land auch vollständig gegenfinanziert werden. „Wer auf Landesebene Gesetze beschließt, muss auch die Rechnung übernehmen”, betont Christian Zöpfchen. Darüber hinaus braucht es ein dauerhaft wirksames Entschuldungs- und Investitionsprogramm, das nicht nur punktuelle Entlastung bringt, sondern strukturell wirkt und den Kommunen wieder echten Handlungsspielraum verschafft. Ein gerechter Kommunaler Finanzausgleich, der die finanzielle Lage strukturschwacher Regionen stärker berücksichtigt, ist ebenso unerlässlich wie ein Abbau der Förderbürokratie. An die Stelle aufwendiger und langsamer Antragsverfahren müssen pauschale und unkomplizierte Zuweisungen treten – damit Hilfe dort ankommt, wo sie gebraucht wird: direkt vor Ort.

„Es reicht nicht, mit großem Pomp ein paar Hundert Millionen zu verteilen, wenn die strukturelle Unterfinanzierung Milliarden schwer ist”, mahnt Zöpfchen. „Die Landesregierung muss endlich aufhören, sich mit Symptombehandlung zu begnügen. Es braucht strukturelle Lösungen – nicht Showprogramme fürs Schaufenster.”

