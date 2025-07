Ludwigshafen – OB-Kandidat Klaus Blettner fordert „Bündnis für das Wohnen“ – Wohnungsnot als zentrale soziale Frage

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Bezahlbarer Wohnraum als Standortfaktor und soziale Grundlage „Wohnraum ist die soziale Frage unserer Zeit und ein zentraler Standortfaktor für die Zukunft Ludwigshafens“, betont OB-Kandidat Klaus Blettner (CDU/FWG).

Angesichts der Ergebnisse einer aktuellen Wohnbedarfsuntersuchung der Stadt Ludwigshafen in Zusammenarbeit mit der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft fordert Blettner ein entschlossenes Handeln. Die Studie zeigt: Das Angebot an kleinen und mittelgroßen Wohnungen hinkt der steigenden Nachfrage deutlich hinterher. Besonders die Zahl der Ein-Personen-

Haushalte ist stark gewachsen. Familien wiederum finden oft keine passende Wohnung und müssen in zu engen Verhältnissen leben. „Im schlimmsten Fall ziehen junge Familien weg – das müssen wir verhindern“, warnt Blettner.

Familiengerechte Wohnungen dringend nötig

Der Bedarf an 3- und 4-Zimmer-Wohnungen ist besonders hoch. Die Studie unterstreicht einen eklatanten Mangel an familiengerechtem Wohnraum. Blettner macht klar: „Das dürfen wir nicht hinnehmen. Wohnraum darf nicht zum Luxusgut

werden – bezahlbares Wohnen ist die Grundlage für eine sozial ausgewogene Stadt.“

Auch die steigenden Mietpreise bei Neuvermietungen seien besorgniserregend. Gerade für junge Familien und Alleinlebende dürfe die Wohnungssuche nicht zur Belastung werden.

Stadtteilunterschiede und Handlungsfelder

Die Untersuchung zeigt zudem deutliche Unterschiede zwischen den Stadtteilen:Während Randlagen wie Ruchheim oder Oggersheim positiv abschneiden, berichten Bewohner in Oppau, Pfingstweide, Mundenheim sowie Nord/Hemshof von sinkender Lebensqualität – bedingt durch Lärm, Müll, mangelnde Nahversorgung und Verwahrlosungstendenzen. Auch hier sieht Blettner wichtigen politischen Handlungsbedarf.

Konkrete Maßnahmen: Wohnbau-Offensive und „City West“

Im Zentrum von Blettners wohnungspolitischer Agenda steht eine Wohnbau-Offensive mit Fokus auf familienfreundlichem Wohnraum in allen Preissegmenten. Planungs- und Genehmigungsverfahren sollen deutlich beschleunigt werden. „Je-

der Bauantrag ist eine Liebeserklärung an unsere Stadt“, so Blettner. Ein Schlüsselprojekt sei das Vorhaben „City West“ im Zuge des Rückbaus der Hochstraße Nord. Hier soll ein modernes, gut angebundenes Stadtviertel mit be-

zahlbarem Wohnraum, Büros, Grünflächen und urbaner Lebensqualität entstehen. „City West ist ein zentraler Baustein für die Zukunft unserer Stadt“, so Blettner.

Bündnis für das Wohnen gefordert

Zur Umsetzung seiner Ziele fordert Blettner ein breites „Bündnis für das Wohnen“. Dieses solle alle relevanten Akteure einbinden – von der städtischen Wohnungsbaugesellschaft GAG über die BASF Wohnen und Bauen bis hin zu Bauin-

dustrie, Projektentwicklern und der Stadtverwaltung. Auch die Landesregierung müsse aktiv eingebunden werden. „Nur gemeinsam können wir die Wohnraumkrise bewältigen“, so Blettner

Klares Ziel: Bezahlbares Zuhause für alle

Sein Fazit:

„Ich werde mich als Oberbürgermeister mit aller Kraft dafür einsetzen, dass Ludwigshafen eine Stadt ist, in der jeder ein gutes und bezahlbares Zuhause findet. Denn Wohnraum ist die Basis für unsere Zukunft

Quelle CDU Lu

