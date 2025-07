Ludwigshafen – Mindestens zehn Fahrzeuge nach Ladungsverlust auf der A65 beschädigt

Ludwigshafen / Dannstadt-Schauernheim / A65 (ots) Am Mittwoch, den 30.07.2025, gegen 22:25 Uhr, wurde der Polizeiautobahnstation Ruchheim ein Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen auf der A65 in Fahrtrichtung Landau, in Höhe der Anschlussstelle Dannstadt-Schauernheim, gemeldet. Eine Streife der Polizeiautobahnstation Ruchheim traf kurze Zeit später an der Unfallstelle ein. Vor Ort bot sich den Beamten ein Bild der Verwüstung: Insgesamt zehn Fahrzeuge waren in den Unfall verwickelt.

Ein bislang unbekannter Lkw hatte vermutlich aufgrund unzureichender Ladungssicherung Metallschrott verloren. Die nachfolgenden Fahrzeuge überfuhren die auf der Fahrbahn liegende Ladung und erlitten Sachschäden – insbesondere im Frontbereich und am Unterboden. Alle betroffenen Fahrzeuge blieben jedoch fahrbereit. Die Polizei schätzt den entstandenen Gesamtschaden auf etwa 7.000 Euro.

Die Polizeiautobahnstation Ruchheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen, die Hinweise zum Lkw mit Metallschrott geben können, sich unter der Telefonnummer: 06237/933-0 zu melden.

Quelle Polizeiautobahnstation Ruchheim