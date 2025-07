Landau – Sparkassen-Spende unterstützt Anschaffung eines „spannungsgeladenen” Helfers – Mobiler Defi jetzt auch in Essingen

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. Seit kurzem steht an der Essinger Dalberghalle ein großes Schild, darauf ein grün-weißes Symbol mit Herz, Blitz sowie Kreuz, und die drei Lettern AED. Das Schild zeigt an: Hier gibt es einen automatisierten, externen Defibrillator, kurz AED. In immer mehr Einrichtungen und Betrieben im Landkreis Südliche Weinstraße finden sich mittlerweile solche mobilen Defibrillatoren, jetzt auch in Essingen. Möglich wurde die Anschaffung dank einer 1000 Euro-Spende aus Stiftungsmitteln der Sparkasse Südpfalz, die Landrat Dietmar Seefeldt im vergangenen Jahr übergeben hatte. Auch die Firmen Helwich Bau und Schuppert haben mit je 300 Euro dazu beigetragen, dass das Projekt realisiert werden konnte, wie Ortsbürgermeister Martin Hammer berichtet. Er sei froh, dass nun jeder im Ort mithilfe des AED ohne medizinische Vorkenntnisse Herzrhythmusstörungen erkennen und somit Leben retten kann. Kommt es zu einem Herzinfarkt, werden Ersthelfende von dem Gerät per Sprachansage angeleitet, bis die Rettungskräfte eintreffen.

Foto: Ortsgemeinde