Kaiserslautern – Gedruckter Glaube Bibelführung in der Pfalzbibliothek

Kaiserslautern/Aus der MRN Nachbarschaft/Metropolregion Rhein-Neckar. Zur Führung „Gedruckter Glaube” lädt die Pfalzbibliothek in Kaiserslautern ein. Zwei historische Bibelausgaben stehen dabei am Freitag, den 15. August 2025, um 15:00 Uhr sowie am Montag, den 18. August 2025, um 11:00 Uhr in der Bismarckstraße 17 im Mittelpunkt: Die Neustadter Bibel von 1594 und die Tossanus-Bibel von 1693. Den Teilnehmenden bietet sich die Gelegenheit, die zwei Originale aus nächster Nähe zu betrachten. Zudem vermittelt die Führung Einblicke in den historischen Kontext, denn das Leben in der Pfalz war damals von religiösen Spannungen geprägt. Im Fokus stehen die Persönlichkeiten, die an der Entstehung der Bibeln mitwirkten beziehungsweise einen Einfluss darauf hatten. Ihre Lebensgeschichten spiegeln die bewegte Zeit wider und bringen die Geschichte der Region näher. Die Plätze sind begrenzt, daher wird um eine Anmeldung unter info@pfalzbibliothek.bv-pfalz.de oder 0631-3647-111 gebeten. Das Angebot ist kostenfrei. Für eine Gruppengröße von drei bis zehn Personen kann die Führung auch zu einem Wunschtermin gebucht werden.

Foto: Pfalzbibliothek