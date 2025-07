Bergstraße/Odenwald/Metropolregion Rhein-Neckar – Natur, Kultur und Gemeinschaft vereinen sich beim beliebten Bergstraßen-Odenwald Walk, einem einzigartigen Wander-Event, das jährlich Naturliebhaber und Wanderfreunde aus der Region und aus Deutschland anzieht.

HEIMAT – DAS LEITMOTIV – ZU DEN HEIMATTAGEN BADEN-WÜRTTEMBERG

Der Bergstraßen-Odenwald Walk bietet eine vielfältige Route durch die malerische Landschaft des Odenwaldes und entlang der berühmten Bergstraße und seinen Fernwanderwegen Blütenweg und Blütensteig. Mit verschiedenen Streckenlängen und Schwierigkeitsgraden ist für jeden Wanderer etwas dabei – von der Halbtageswanderung bis zur herausfordernden Challenge über 50 Kilometer und ca. 1600 Höhenmeter. Passend zum Heimattagejahr ist das Streckenmotiv von Bergstraße-Odenwald 50 – dem Bergstraßen-Odenwald 50 HEIMAT. Die namensgebende Langstrecke umrundet dabei die Gemarkung von Weinheim ab dem Schloss im Gegenuhrzeigersinn

„Der Bergstraßen-Odenwald Walk ist mehr als nur eine Wanderung – es ist eine Gelegenheit, die Schönheit unserer Heimat zu erleben, neue Wege zu erkunden und sich mit Gleichgesinnten auszutauschen“, sagt BO50 Vorstand Markus Kunkel – und natürlich, die letzten Meter über den toten Teppich im Schlosshof von Weinheim sind immer der emotionale Höhepunkt. Im Anschluss wartet erstmals der neue Atheltes Garden mit mobiler Sauna. Relaxen, Entspannen, das Microabendteuer in einer der schönsten Städten Baden-Württembergs ausklingen lassen …

Der Bergstraßen-Odenwald Walk – Bo50 – ist eine perfekte Gelegenheit, die Natur zu genießen, aktiv zu sein und die Schönheit der Bergstraßen-Odenwald-Region entdecken. Also Wanderschuhe oder wer es schneller mag Trailrunningschuhe einpacken. Am Ende sind alle die nach 20, 30 oder 50 Kilometer ankommen und gefeiert werden – Sieger. Tipp: Noch mehr Spaß machts im Team – ob beim Blaulichwalk, als Firmenteam oder als Familienteam – der Fantasie sind hier wenig Grenzen gesetzt.



TRAILRUNNER AUFGEPASST! Die Mittelstrecke jetzt auch für Trail-Läufer offen.

2025 ist sowohl auf der sog. Kurzstrecke (ca. 20 Kilometer) als auch auf der sogenannten Mittelstrecke (ca. 30 Kilometer) eine Teilnahme als Trailrunner möglich.

Neben der sportlichen Herausforderung bietet das Event auch kulinarische Highlights und kulturelle Stationen entlang der Strecke, die Einblicke in die Geschichte und Traditionen der Region geben. Interessierte können sich auf der offiziellen Webseite www.bo50.de anmelden, je früher die Onlineanmeldung erfolgt je günstiger der Meldetarif. Frühe Anmelder profitieren von vergünstigten Startgebühren und exklusiven Goodies.

NEU Natursporttag Bergstraße/Odenwald erstmals Rahmenprogramm in Schlosshof und Kulinarik

Beim 1. Natursporttag die Breite des Outdoorsports der Region erleben – sportartübergreifend. Neben Infoständen sind auch kleinere Mitmachangebote , Demotouren etc im Programm. Bei der Premiere präsentieren die Vereine die beliebtesten Outdoorsportarten unter dem Dach des Geo- und Naturparks in der Region Bergstraße-Odenwald – Wandern, Radfahren, Mountainbiking, Klettern, Paddeln – weiter können Räder, Mountainbikes, Kids MTBs, Gravelräder getestet werden. Los geht’s um 10.00 Uhr – Ende gegen 20.00 Uhr. Outdoorsport macht hungrig, Catering vor Ort sorgt natürlich für die Stärkung.

BO50 als wichtiger Teil von Weinheims Tourismuskonzept – 2026 auch mit einer Schulausgabe?

Im Rahmen der Präsentation tauschten sich Weinheims 1. Bürgermeister Andreas Buske und BO Vorstand Markus Kunkel (vgl. Bild in der Anlage) aus. Die Veranstaltung soll auch zukünftig einen festen Platz im Veranstaltungskalender finden, einen wichtigen Beitrag, um das Thema Wandern und Naturerlebnis der wichtigsten Säule im Tourismuskonzept der Stadt und der Bergstraße. Auch ist angedacht ab 2026 die Schulen in das Konzept miteinzubeziehen – also einer „Schuledition“ von Bergstraße-Odenwald 50 am Freitag.

Alle weiteren Informationen, Vorbereitungstipps/Wandertipps und die Onlineanmeldung finden sich auf www.bo50.de

Logo Bo50, Bild 2 (D.Ketz): Sportives Wandern – ob als Familienteam, als Wandergruppe oder als Firmenteam – zusammen machts noch mehr Spaß, Alle noch zusammen – nach dem Start in Weinheims Altstadt (Bild: R.Kern), Bilder Weinheim, (G.Fuchs) Bild: Vorstellung BO50 Markus Kunkel und Weinheims Bürgermeister Andreas Buske im Schlosshof Weinheim (Bild R. Kern)