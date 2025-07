Sinsheim – Nachtrag: Unfall auf der L 550 am Ortseingang Weiler, Fahrzeug überschlägt sich

Sinsheim / Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) Wie bereits berichtet, kam es am heutigen Dienstagabend gegen 18:30 Uhr, zu einem Verkehrsunfall auf der L 550 in Höhe des Ortseinganges Sinsheim-Weiler. Nach derzeitigen Stand der Ermittlungen befuhr ein 58-jähriger Fahrer eines BMWs die L 550 von Sinsheim in Richtung Sinsheim-Weiler. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf der regennassen Fahrbahn verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam ins Schleudern und nach links von der Fahrbahn ab, wo sich das Fahrzeug überschlug und in der Folge mittig auf der Fahrbahn auf dem Dach zum Stillstand kam. Der Fahrer des Fahrzeuges wurde hierbei leicht verletzt und wurde zur weiteren Untersuchung in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert. An dem Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von ca. 20.000EUR. Der BMW musste durch eine Fachfirma abgeschleppt werden. Im Rahmen der Unfallaufnahme war die L 550 im Bereich der Unfallstelle bis ca. 20:10 Uhr in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Der Verkehr wurde über einen dortigen Feldweg umgeleitet. Die weiteren Ermittlungen führt das Polizeirevier Sinsheim.

