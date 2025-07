Sandhausen – Maximilian Wagner kommt vom FC Bayern

Sandhausen/Metropolregion Rhein-Neckar. Mit Maximilian Wagner verpflichtet der SV Sandhausen einen weiteren

Offensivspieler für die neue Saison. Der 21-Jährige kommt von der zweiten Mannschaft des FC Bayern München an den Hardtwald und bringt vielversprechende Attribute mit. Wagner wurde am 6. Februar 2004 in Regensburg geboren, ist 1,82 Meter groß und

spielt bevorzugt im Sturmzentrum oder greift über den Flügel an. Seine fußballerische Ausbildung erhielt er in den Nachwuchsleistungszentren des SSV Jahn Regensburg und des VfB Stuttgart, ehe er 2023 zur U23 des FC Bayern

wechselte. In der Regionalliga Bayern erzielte er in der Saison 2024/25 sieben Tore und bereitete sechs weitere Treffer vor – bei 31 Einsätzen und über 1.600 Spielminuten.

„Maximilian passt perfekt in unser Profil: gut ausgebildet, entwicklungsfähig und in einer starken Liga bereits absolut wettbewerbsfähig“, sagt Coach Olaf Janßen. „Er wird für uns mit seiner Torgefahr sowie Spielintelligenz eine hervorragende

Ergänzung für unsere Offensive sein. Er kommt aus einer kleineren Verletzung, steht aber sicher ganz schnell auf dem Platz“, so Janßen weiter.

Für Wagner ist der Wechsel nach Sandhausen ein bewusster Schritt: „Ich freue mich riesig auf die neue Aufgabe beim SVS. Die Gespräche mit dem Trainerteam waren überzeugend, die Perspektive hier ist klar. Ich will Verantwortung

übernehmen, weiter dazulernen und dem Team helfen.“ Wagner ist nach Louis Kolbe und Kwabe Schulz, Yanis Outman, Teoman

Akmestanlı, Luis Idjakovic, Luca de Meester, Pascal Testroet, Yannick Osée, David Zimmer, Arthur Lyska, Ken Gipson, Niklas Tarnat, Jahn Herrmann, David Mamutovic, Phil Halbauer, Melvin Ramusovic, Leon Ampadu, Berk Inaler, Jannik

Graf, Pablo Zahnen Martinez, Benedikt Wimmer und Dennis Pfaffenrot der 23.Spieler im Kader der Saison 2025/26. Über die Vertragsmodalitäten wurde wie gewohnt Stillschweigen vereinbart.

Bildquelle: SV Sandhausen

Quelle SVS

