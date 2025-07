Mannheim – PLAZA Hotelgroup ist neuer Ärmelsponsor des SVW

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Die PLAZA Hotelgroup setzt ihr Engagement beim SV Waldhof Mannheim fort und wird auch in der Saison 2025/26 als Partner an der Seite des Traditionsvereins stehen. Die Hotelgruppe übernimmt das Ärmelsponsoring und wird somit im zweiten Jahr in Folge auf dem Trikot der Buwe präsent sein.

Bereits in der vergangenen Saison war die PLAZA Hotelgroup ein verlässlicher Partner des SVW. Sie unterstützte nicht nur die Profimannschaft, sondern beherbergte auch die U17 bei Auswärtsspielen und engagierte sich bei Buwe Camps. Auch in der kommenden Spielzeit wird sich das Drittliga-Team regelmäßig in den Hotels der Gruppe auf Auswärtsbegegnungen vorbereiten. Auch im Jugendbereich wird sich die PLAZA Hotelgroup zukünftig stark engagieren.



„Nach zwei erfolgreichen Jahren der Zusammenarbeit mit der PLAZA Hotelgroup war es uns ein großes Anliegen, diese gewinnbringende Partnerschaft fortzusetzen. Das gesamte Unternehmen überzeugt durch sein Auge fürs Detail – unsere Mannschaft war auf Auswärtsreisen stets bestens betreut und konnte sich optimal auf die Spiele fokussieren. Nach intensiven und äußerst konstruktiven Gesprächen über eine noch attraktivere Gestaltung unserer Zusammenarbeit freuen wir uns sehr, pünktlich zum Pflichtspielauftakt, die Partnerschaft fortzuführen und gemeinsam in die neue Saison zu starten“, sagt Marco Popiuk, Geschäftsführer ad interim des SV Waldhof Mannheim 07.

„Der SV Waldhof Mannheim und die PLAZA Hotelgroup verbindet eine sehr erfolgreiche Partnerschaft, die wir mit dem neuen Ärmelsponsoring konsequent fortführen. Nach der Platzierung unseres Logos auf dem Trikotrücken in der vergangenen Saison, haben wir uns nun für eine noch sichtbarere Position entschieden, erklärt Yonca Yalaz, Geschäftsführerin und Inhaberin der PLAZA Hotelgroup.

„Ich verfolge den SV Waldhof Mannheim seit vielen Jahren mit großer Leidenschaft. Nach zwei erfolgreichen Jahren der Zusammenarbeit haben wir uns intensiv Gedanken gemacht, wie wir die Partnerschaft weiterentwickeln können. Besonders am Herzen liegt uns dabei die Fanperspektive sowie der Austausch mit den weiteren Partnern des SV Waldhof Mannheim. Viele treue Anhänger nehmen weite Reisen auf sich, um den SVW auch auswärts zu unterstützen. Für sie möchten wir in all unseren Hotels spürbare Mehrwerte schaffen und haben eigens den Rabattcode „SVW“ ins Leben gerufen. So zeigen wir nicht nur der Mannschaft unsere Unterstützung, sondern auch allen Partnern und Fans. Wir freuen uns sehr auf die Partnerschaft und die gemeinsame Saison 2025/2026“, ergänzt Julia Sommer, Chief Sales & Marketing Officer, der PLAZA Hotelgroup.

Quelle SVW