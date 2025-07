Ludwigshafen – Unternehmergespräch im Turmrestaurant im Ebertpark mit Gordon Schnieder und Marion Schneid (VIDEO)

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Im Rahmen eines Unternehmergespräches im Turmrestaurant Ludwigshafen, traten am Dienstag, den 29. Juli mehrere Ludwigshafener Unternehmer bei einem Lunch mit dem Vorsitzenden der CDU-Fraktion im Landtag Gordon Schnieder, sowie der Landtagsabgeordneten Marion Schneid und weiteren CDU-Vertretern in einen direkten Austausch.

In lockerer Athmosphäre im Turmrestaurant im Ebertpark und bei einem aus verschiedenen Flammkuchen bestehenden Lunch, entwickelten sich diverse Einzel- und Gruppengespräche, bei denen es um den Gewerbe- und Industriestandort Ludwigshafen, politische und gesellschaftliche Entwicklungen in Rheinland-Pfalz und der Welt sowie um den persönlichen Austausch zwischen den Anwesenden ging.

Sowohl Schnieder als auch Schneid hörten zu, diskutierten mit den Anwesenden und notierten sich diverse Anliegen, die es zukünftig politisch im Landtag zu bearbeiten gilt.



https://www.youtube.com/watch?v=pfKaVhcYfGA

Die Landtagsabgeordneten nutzten zudem den Austausch mit den Unternehmern, um sich ein Bild von der aktuellen wirtschaftlichen Lage und Stimmung in Ludwigshafen zu machen und Anregungen für die zukünftige politische Ausrichtung zu holen.

Der Austausch in gemütlicher Runde stiess bei den Beteiligten auf reges Interesse und führte zu mal mehr und mal weniger tiefgründigen Gesprächsthemen. Alles in allem sahen die Anwesenden den Austausch als gutes Mittel um direkt miteinander in den Dialog zu treten und die eigenen Sorgen, Nöte und Ideen anzusprechen.

Videobericht: Raphael Ebler