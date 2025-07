Ludwigshafen – CDU-Fraktionsvorsitzender Gordon Schnieder und Marion Schneid besuchten Gesundheitsdienstleister MD Medicus (VIDEO)

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Am Dienstag, den 29. Juli, besuchte der Fraktionsvorsitzende der CDU im Landtag Rheinland-Pfalz, Gordon Schnieder auf Einladung der Landtagsabgeordneten Marion Schneid mehrere Stationen in Ludwigshafen im Rahmen seiner Sommerrundreise, darunter war auch der Gesundheitsdienstleister MD Medicus.

Schnieder, Schneid sowie weitere CDU-Vertreter bekamen vor Ort im Rahmen einer Führung einen Einblick in das weltweit agierende Ludwigshafener Gesundheitsunternehmen, das eine Vielzahl von Dienstleistungen im Gesundheitsbereich durchführt. MD Medicus bietet u.a. Videosprechstunden mit Ärzten, die Abwicklung von Krankenkassenservices und Leistungsabrechnungen, als auch die Organisation von Nothilfeleistungen im Ausland an.



Die Geschäftsführer Frank Ratzlaff und Jochen Müller sowie weitere Mitarbeiter gaben in den verschiedenen Abteilungen einen Überblick über die jeweiligen Tätigkeiten und Einblicke in den Umfang der Gesundheitsdienstleistungen.

In einem weiteren Austausch zwischen den Politikern, Geschäftsführern und dem Personal kamen diverse Anliegen zu Tage, um die sich die Politik in Rheinland-Pfalz kümmern sollte, um den Standort Rheinland-Pfalz wettbewerbsfähiger und das Gesundheitswesen effizienter aufzustellen. So ging es z.B. um die Digitalisierung als auch um die diverse Abläufe bei der Umsetzung von Hilfeleistungen und Notfällen.

Videobericht: Raphael Ebler