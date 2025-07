Haßloch – Mehrere Verkehrsteilnehmer unter Alkoholeinfluss unterwegs

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar.Ab Freitag, 1. August 2025, ist das Sozialticket in Ludwigshafen wieder erhältlich. Wer Bürgergeld oder Leistungen zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII oder dem Asylbewerberleistungsgesetz bezieht, kann monatlich drei vergünstigte Mehrfahrtenkarten (15 Einzelfahrscheine) für das Stadtgebiet Ludwigshafen/Mannheim in der Mobilitätszentrale der rnv am Berliner Platz erhalten. Im Erwachsenentarif kostet der bezuschusste Einzelfahrschein einen Euro ... Mehr lesen »