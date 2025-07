Frankenthal – Sommerlounge trifft First Saturday

Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar. Urbanes Urlaubsfeeling in der Frankenthaler Innenstadt

Im Rahmen des kommenden First Saturday am Samstag, 2. August dürfen sich Besucher auf ein ganz besonderes Highlight freuen: der Rathausplatz im Herzen der Frankenthaler Innenstadt verwandelt sich in eine Sommerlounge – echtes Urlaubsgefühl, ganz ohne Koffer packen. Von 13 bis 22 Uhr entsteht dort eine urbane Chill-Oase mit Liegestühlen zum Zurücklehnen, entspannten Loungebeats, kühlen Drinks und Sommerstimmung für Groß und Klein. Der Plan steht – jetzt muss nur noch der Wettergott mitspielen. Ausgerichtet wird die Sommerlounge von den Betreibern der Beachbar im Frankenthaler Strandbad.

Bei der ‚Pilotphase Parken‘ geht es auch darum, neue Ideen auszuprobieren, wie das Angebot für alle Frankenthaler und Besucher aus der Region erweitert werden kann – und das am besten gemeinsam mit dem Einzelhandel und der Gastronomie in der Innenstadt. Das Pilotprojekt „First Saturday“ hat das Ziel, bis Jahresende an den ersten Samstagen eines Monats neue Impulse zu setzen und die Innenstadt zu beleben, die Aufenthaltsqualität zu steigern und die Zusammenarbeit mit den in der Innenstadt ansässigen Händlern und Gastronomen als relevante Akteure zu intensivieren. Diese haben sich daher natürlich auch im August wieder zahlreiche Aktionen und Specials für die Besucher überlegt – alle Details und Angebote sind abrufbar unter www.frankenthal.de/innenstadt. Die Sommerlounge ist der perfekte Ort für ein Treffen mit Freunden, als kurze Auszeit mit der Familie, für einen entspannten Ausklang nach einem Einkaufsbummel durch die Frankenthaler Innenstadt oder als Einstimmung auf das Open Air Kino, das nebenan in der Erkenbertruine stattfindet.

Zwei Stunden kostenfrei parken

Am First Saturday profitieren die Besucherwieder von zwei Stunden kostenfreiem Parken in den teilnehmen Parkeinrichtungen: Tiefgarage Willy-Brandt Anlage, Parkhaus am Bahnhof, P7 am CongressForum, Parkhaus im City Center, Parkhaus Birkenmeier/ Hotel Central und auch der Parkplatz am Brauhaus zur Post beteiligt sich dieses Mal.

Wer den Sommerabend stimmungsvoll mit einem Film ausklingen lassen möchte, kann nach einem Drink an der Rathausplatz-Sommerlounge dem OpenAir Kino in der Erkenbertruine einen Besuch abstatten – für einen Filmgenuss unter freiem Himmel. Das aktuelle Programm und Tickets gibt es unter www.lux.kinos.de. Besucher können hier auch von dem ebenfalls im Rahmen der „Pilotphase Parken“ neu eingeführten Nachttarif profitieren und für die Hälfte des Tagespreises parken. Weitere Informationen hierzu finden sich unter www.frankenthal.de/parken.

Quelle Stadt Frankenthal