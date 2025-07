Darmstadt – A67/A5: Schwerer Unfall am Darmstädter Kreuz

Darmstadt/Ludwigshafen/A67/A5/Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) – Am Mittwoch den 30.07.2025 gegen 02:30 Uhr ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall am Darmstädter Kreuz. Ein 20-jährigen Pkw-Fahrer aus dem Bereich Ludwigshafen am Rhein befuhr die A 67 in Fahrtrichtung Frankfurt. Am Darmstädter Kreuz kam der Pkw aus bisher ungeklärter Ursache auf den rechten Fahrstreifen und fuhr unter das Heck eines Sattelzuges. Der Fahrer wurde eingeklemmt und konnte durch die herbeigerufenen Rettungskräfte befreit werden.

Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 50.000EUR. Für die Bergungsarbeiten musste die A5 in Richtung Norden voll gesperrt werden.

Quelle Polizeipräsidium Südhessen

