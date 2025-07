Weinheim – Feuerwehr Tipps für den sicheren Sommerurlaub

Weinheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Mit dem Start der Sommerferien beginnt für viele

Familien die Reisezeit. Ob in einer Ferienwohnung, im Hotel, auf dem

Campingplatz oder beim Urlaub zu Hause wer ein paar grundlegende

Hinweise beachtet, kann Brände vermeiden und sich im Notfall richtig

verhalten. Die Feuerwehr Weinheim gibt deshalb gezielte Empfehlungen,

worauf man im Sommer achten sollte, um sicher in den Urlaub zu starten

und im Ernstfall vorbereitet zu sein.

In einer unbekannten Unterkunft ist es wichtig, sich bereits bei der

Ankunft mit der Umgebung vertraut zu machen. Fluchtwege sollten klar

erkennbar und zugänglich sein. Auch wenn es selbstverständlich

erscheinen mag, empfiehlt es sich, bewusst zu prüfen, wo sich die

nächsten Notausgänge befinden, ob ein Fluchtplan aushängt und ob

Rauchmelder installiert sind. Leider ist das gerade im Ausland nicht

überall Standard. Wenn Zweifel bestehen, kann ein tragbarer Reise-

Rauchmelder zusätzliche Sicherheit bieten. Ebenso wichtig ist die Frage,

ob Fenster im Ernstfall als alternativer Fluchtweg dienen könnten und ob

Türen im Schlafbereich sich von innen problemlos öffnen lassen.

Kommt es tatsächlich zu einem Brand, sollte umgehend über die

europaweit gültige Notrufnummer 112 die Feuerwehr alarmiert werden.

Gleichzeitig sollten Mitreisende oder Nachbarn gewarnt werden. Der

Fluchtweg sollte genutzt werden, ohne Aufzüge zu verwenden, da sie im

Brandfall versagen können oder zur tödlichen Falle werden. Wenn der

Weg ins Freie nicht mehr gefahrlos möglich ist, sollte man Türen

schließen, sich ans Fenster begeben, auf sich aufmerksam machen und

auf die Rettungskräfte warten.

Auch auf Campingplätzen oder bei Ausflügen mit dem Wohnmobil spielt

Brandschutz eine zentrale Rolle. Offenes Feuer, Grillstellen oder

Lagerfeuer gehören für viele zum Sommer dazu, stellen aber bei falscher

Handhabung eine erhebliche Gefahr dar. Feuer sollte nur an ausdrücklich

dafür vorgesehenen Stellen entzündet und nie unbeaufsichtigt gelassen

werden. Gerade bei Trockenheit oder Wind kann sich ein Funke rasend

schnell ausbreiten. Glut und Asche müssen nach dem Grillen vollständig

mit Wasser gelöscht werden. Ein Zuschütten mit Sand genügt nicht.

Gaskocher, Kartuschen und Grillgeräte sollten regelmäßig auf Dichtheit

und Beschädigungen kontrolliert werden. Offenes Feuer gehört

grundsätzlich nicht in oder in die Nähe von Zelten, Pavillons oder

Fahrzeugen.

Wer sein Zuhause für längere Zeit verlässt, sollte auch dort einige

Vorsichtsmaßnahmen treffen. Elektrogeräte, die nicht gebraucht werden,

wie Kaffeemaschinen, Wasserkocher, Fernseher oder Ladegeräte, sollten

vollständig vom Strom getrennt werden. Das reduziert das Risiko von

Kurzschlüssen und technischen Defekten deutlich. Auch brennende

Kerzen oder Teelichter dürfen nie unbeaufsichtigt zurückgelassen

werden, auch wenn man “nur mal kurz” das Haus verlässt. Zusätzlich ist

es sinnvoll, Nachbarn oder Vertrauenspersonen über die Abwesenheit zu

informieren, damit im Verdachtsfall schnell reagiert werden kann zum

Beispiel, wenn Rauch bemerkt wird oder ein Feuer ausbricht.

Sollte es trotz aller Vorsicht doch zu einem Notfall kommen, steht die

Feuerwehr über die Notrufnummer 112 rund um die Uhr in ganz Europa

zur Verfügung. Wichtig dabei ist, ruhig zu bleiben, den genauen Standort

zu nennen und die fünf bekannten W-Fragen zu beantworten. Wo ist es

passiert? Was ist passiert? Wie viele Personen sind betroffen? Welche

Art von Verletzungen oder Gefahren liegen vor? und Warten auf

Rückfragen der Leitstelle. Nur so können Einsatzkräfte schnell und

gezielt helfen.

Wer vorbereitet in den Urlaub startet, schützt nicht nur sich selbst und die

eigene Familie, sondern entlastet auch die Einsatzkräfte, die im Ernstfall

schnell und effizient helfen müssen. Die Feuerwehr Weinheim wünscht

allen Bürgerinnen und Bürgern sichere, entspannte und vor allem

unfallfreie Sommerferien.

Text: Claus Schmitt / Bild: Feuerwehr Weinheim