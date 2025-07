Viernheim – Volkshochschule: Selbstbewusst und sicher – Krav Maga-Kurs für Frauen

Viernheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Mehr Sicherheit im Alltag und Selbstvertrauen in kritischen Situationen – genau hier setzt ein neues Angebot der Volkshochschule Viernheim speziell für Frauen an. Ab dem 11. September startet in Kooperation mit dem städtischen Gleichstellungsbüro ein Krav Maga-Kurs, der gezielte Selbstverteidigung vermittelt und dazu ermutigt, die persönliche Sicherheit aktiv in die Hand zu nehmen. Der Selbstverteidigungskurs umfasst acht Einheiten und findet jeweils donnerstags von 18:30 bis 20 Uhr im Gymnastikraum der SG Viernheim, Am Sandhöfer Weg 4, statt. Die Teilnahmegebühr beträgt 99 Euro. Anmeldungen sind ab sofort möglich. Geleitet wird der Kurs von Michael Linak vom Trainingszentrum „The Farm“ in Lampertheim.

Krav Maga ist ein modernes, hochwirksames Selbstverteidigungssystem, das ursprünglich für das israelische Militär entwickelt wurde. Es zeichnet sich durch einfache, aber äußerst effektive Techniken aus, die auf natürlichen und instinktiven Reflexen beruhen. Ziel ist es, in bedrohlichen Situationen schnell und handlungsfähig zu bleiben – unabhängig von körperlicher Fitness oder Vorerfahrung. Im Mittelpunkt des Kurses stehen praxisnahe Übungen zur Abwehr körperlicher Angriffe, realistische Szenarien, Strategien zur frühzeitigen Gefahrenerkennung, um brenzlige Situationen möglichst zu vermeiden. Die Teilnehmerinnen trainieren in einem sicheren und unterstützenden Umfeld gemeinsam mit anderen Frauen und stärken von Stunde zu Stunde ihr Selbstvertrauen mit dem Wissen, in der Lage zu sein, sich selbst zu schützen.

Der Kurs richtet sich an Anfängerinnen und alle Frauen, die ihre persönliche Sicherheit stärken möchten. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich.

„Krav Maga vermittelt nicht nur körperliche Techniken, sondern stärkt vor allem das Gefühl, nicht hilflos zu sein. Der Kurs ist ein Angebot an alle Frauen, die ihre persönliche Sicherheit aktiv in die Hand nehmen wollen“, erklärt Gleichstellungsbeauftragte Maria Lauxen Ulbrich, auf deren Initiative das Angebot entstand.

Anmeldungen sind direkt online auf der Homepage der Volkshochschule unter www.vhs-viernheim.de oder über die Geschäftsstelle, Kreuzstraße 2–4, möglich. Für Fragen steht die Volkshochschule per E-Mail unter vhs@viernheim.de oder telefonisch unter 06204/988-400 zur Verfügung. Die Öffnungszeiten sind Montag bis Freitag von 8 bis 12 Uhr sowie zusätzlich Montag von 14 bis 16 Uhr, Mittwoch von 14 bis 18 Uhr und Donnerstag von 14 bis 15 Uhr.

Quelle: Stadt Viernheim