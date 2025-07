Sinsheim – SOMMER.SONNE.SINSE. Programm 31. Juli und 7. August

Sinsheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Mit gutem Wetter und bester Laune ist am Donnerstag, 24. Juli die Veranstaltungsreihe

„SOMMER.SONNE.SINSE“ in der Innenstadt erfolgreich gestartet. Zahlreiche Besucher

genossen die entspannte Atmosphäre.

Viele bunte Liegestühle schmücken bei gutem Wetter die Sinsheimer Innenstadt. Ein

echtes Highlight am Auftakttag war der Live-Auftritt der Band „Ukulayers“, die mit ihren

sommerlichen, leichten Klängen für gute Stimmung in der Bahnhofstraße sorgte. Auch

„Erol – der Karikatourist“ zog viele neugierige Blicke auf sich und begeisterte mit

humorvollen Schnellzeichnungen, die viele Sinsheimer kostenfrei als ganz persönliche

Erinnerung mit nach Hause nehmen konnten.

Die gelungene Auftaktveranstaltung macht Lust auf mehr. Bis zum 28.08.2025 finden

jeden Donnerstag verschiedene Aktionen in der Innenstadt statt.

Weiter geht es am Donnerstag, den 31.07.2025 mit Literaturhopping in Kooperation mit

der Buchhandlung J. Doll, der Stadtbibliothek und Schmitt & Hahn:

Von ca. 16:00 bis 16:30 Uhr veranstaltet die Stadtbibliothek auf dem Kirchplatz eine

Lesung unter freiem Himmel für Kinder. Bei schlechtem Wetter findet die Lesung in der

Buchhandlung Schmitt & Hahn statt. Ab ca. 16:40 Uhr liest Bücherland Schmitt & Hahn auf

dem Kirchplatz für Kinder ab 8 Jahren aus tollen Sommerbüchern vor. Bei schlechtem

Wetter findet die Lesung in der Buchhandlung Schmitt & Hahn statt. Ab ca. 17:45 Uhr

werden bei Buchhandlung J. Doll in der Bahnhofstraße die aktuellsten Buch-Neuheiten für

Erwachsene vorgestellt.

Ballon- und Seifenblasenkünstler „Di Henio“ sorgt von 16:00 bis 18:00 Uhr mit

zauberhaften Seifenblasen und Ballonfiguren für strahlende Augen – bei Groß und Klein.

Kreative Mitmachaktionen für Kinder wie Kreidemalen und kleine Spiele laden zum

Ausprobieren ein.

Happy-Hour-Aktionen in teilnehmenden Gastronomiebetrieben runden den Nachmittag

kulinarisch ab.

In der darauffolgenden Woche, am Donnerstag, den 07.08.2025 wird folgendes Programm

angeboten: Spielstation für Groß und Klein mit bekannten Gesellschaftsspielen wie XXL-

Jenga, XXL-4-Gewinnt, Entenangeln und mehr in der Bahnhofstraße. Kreativ austoben

dürfen sich Kinder mit Ausmalbildern und Kreidemalen

Zwischen 18:00 und 19:00 Uhr sorgen die „Rohrbacher Bruuchbaddscher“ mit ihrer

Guggenmusik und einem kleinen Umzug durch die Innenstadt mächtig für Stimmung. Los

geht es beim Wetzstoispucker auf dem Karlsplatz.

Und natürlich gilt: Bei gutem Wetter laden wieder zahlreiche Liegestühle zwischen 16:00

und 19:00 Uhr zum Entspannen, Genießen und Verweilen in der Innenstadt ein. Einfach

vorbeikommen und gemeinsam den Sommer mitten in Sinsheim erleben!