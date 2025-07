Sinsheim – Gutes Essen und geselliges Beisammensein

Sinsheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Oberbürgermeister Marco Siesing lud Senioren zum

Mittagessen ein

Den Sinsheimer Senioren ist es in der Vergangenheit zur lieb gewonnenen Tradition geworden:

Einmal im Jahr hat Oberbürgermeister a.D. Jörg Albrecht während seiner Amtszeit in die Dr.-

Sieber-Halle eingeladen und für Sinsheimer Senioren gekocht.

Oberbürgermeister Marco Siesing setzt diese Tradition – wenn auch in etwas abgewandelter Form

– fort. Sinsheimer Senioren waren am Montag, den 28. Juli 2025 um herzlich zum Mittagessen in

gemütlicher Runde in die Dr.-Sieber-Halle eingeladen. Zum Kochlöffel griff Siesing indes nicht.

„Das Kochen war das Metier meines geschätzten Vorgängers Jörg Albrecht.“ Das Essen kam vom

lokalen Metzger frisch auf den Tisch.

Den Austausch mit den Senioren schätzt Siesing sehr, und so bot sich an dem Mittag reichlich

Gelegenheit für gute Gespräche. Der Oberbürgermeister nahm an den verschiedenen Tischen in

der voll besetzten Dr.-Sieber-Halle Platz und suchte den Austausch mit den Gästen.

Nach dem Mittagessen stellte Siesing aktuelle Sinsheimer Projekte vor, im Anschluss gab es

Kaffee und Kuchen. Musiker Michael Keßler sorgte an der Gitarre mit bekannten Hits zum

Mitsingen für Stimmung. Vor Ausklang der Veranstaltung nutzte der Oberbürgermeister die

Gelegenheit, sich sehr herzlich bei allen ehrenamtlichen Helfern zu bedanken

Die Stadt Sinsheim, das Schlaganfallforum Sinsheim, das Pflege Team Fleischer, der

Pflegestützpunkt Rhein-Neckar-Kreis, das Polizeirevier Sinsheim, das Kraichgau Hospiz, der

Förderverein Kraichgau Hospiz, die Rheuma Liga Sinsheim, der VDK Sinsheim, der

Kreisseniorenrat und die Verkehrswacht boten an Ständen im Foyer den ganzen Tag über die

Möglichkeit, sich zum Gespräch zu treffen, interaktive Mitmachangebote wahrzunehmen und

Informationen auszutauschen, organisiert von der Seniorenbeauftragten der Stadt Eva- Maria

Auwärter.

Quelle: Stadt Sinsheim