Rhein-Pfalz-Kreis – Open-Air-Kino im städtischen Stadion vom 8.-15. August

Schifferstadt / Rhein-Pfalz-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar. Kino unter freiem Himmel

Vom 8. bis 15. August veranstalten die Stadtverwaltung Schifferstadt und das Rex-Kino-Center erneut das beliebte Open-Air-Kino im städtischen Stadion. Einlass ist ab 20 Uhr – bei Einbruch der Dunkelheit starten die Kinofilme auf einer großen Leinwand. Für Verpflegung sorgt der MGV 1854 e. V. mit leckeren Getränken und kleinen Snacks.

Los geht´s am Freitag, 8. August mit dem „Alpen Film Festival 2025“. Fünf Filme über Menschen, die über Grenzen und Gebirge gehen, von Liebe, Glück und Freundschaft erzählen. Die „Grenzenlos“-Tour 2025 ermutigt dazu, sich vorwärtszubewegen, für das Gute einzustehen und das Ziel eines Lebens in Frieden nicht aus den Augen zu verlieren. Schritt für Schritt. Wie am Berg. Ein Filmabend, bei dem die Leinwand zum Lagerfeuer wird, an dem Erlebnisse und Erfahrungen, vor allem aber die Leidenschaft für Berge und Natur geteilt werden. Das Alpen-Film-Festival hat sich zum Szenetreff von Filmemachern und Bergmenschen etabliert.

Am Samstag, 9. August geht es rasant zu: „F1 – Der Film“. In den 1990er Jahren galt Sonny Hayes noch als die nächste große Nummer im Rennsport und der höchsten Klasse, der Formel 1. Doch auch als Rennfahrer legt man seinen Körper in die Waagschale und muss letztlich mit dem Schlimmsten rechnen. Für Hayes bedeutet das das Ende seiner Karriere als Formel-1-Profi nach einem folgenschweren Unfall. Fortan dümpelt er in niedrigeren Rennklassen herum und hält sich als Gelegenheitsrennfahrer über Wasser und versucht dabei, von seinem alten Formel-1-Ruf zu zehren.

Zum Kids-Abend wird am Sonntag, 10. August eingeladen. Gezeigt wird „Paddington in Peru“. Im dritten Kino-Abenteuer des Bären ist Paddington in Peru, also zurück in seiner alten Heimat. Dort sucht er mit Familie Brown seine verschwundene Tante Lucy und die goldene Stadt El Dorado.

Den Buchhändler Carl Kollhoff begleitet das Publikum am Montag, 11. August beim „Buchspazierer“. Carl Kollhoff schlägt jeden Tag Bücher in Papier ein, um sie seinen treuen Kunden nach Hause zu bringen. Für den in sich gekehrten Mann sind seine Kunden die wichtigste Verbindung zur Außenwelt und fast so etwas wie Freunde. Seine täglichen Botengänge sind somit eine wichtige Routine für ihn. Eines Tages heftet sich ein kleines Mädchen an seine Fersen und begleitet ihn bei seiner Lieferung.

Am Dienstag, 12. August werden melancholische Töne angeschlagen beim Film „Die leisen und die großen Töne“. Thibaut ist ein weltberühmter Dirigent, der die Konzertsäle rund um den Globus bereist. Mitten in seinem erfolgreichen Leben erfährt er nach einer Leukämieerkrankung, dass er adoptiert wurde und einen jüngeren Bruder hat. Jimmy arbeitet in einer Schulküche und spielt Posaune in der Blaskapelle einer Arbeiterstadt. Obwohl beide Brüder auf den ersten Blick grundverschieden erscheinen, verbindet sie eine tiefe Liebe zur Musik. Thibaut erkennt das außergewöhnliche Talent seines Bruders und möchte die Ungerechtigkeiten ihrer Schicksale ausgleichen.

Frauenkino-Zeit ist am Mittwoch, 13. August angesagt. Gezeigt wird die romantische Komödie „Bella Roma – Liebe auf Italienisch“. Um ihre langjährige Ehe zu feiern, reisen Gerda und Kristoffer nach Rom, einer Stadt voller Erinnerungen an ihre Vergangenheit. Während Gerda durch die Straßen schlendert und ihre früheren Erfahrungen als Kunststudentin wiedererlebt, fühlt sich Kristoffer jedoch zunehmend entfremdet, da er nicht ganz in Gerdas Erinnerungen und Erlebnisse eintauchen kann. Ihre Reise wird zu einer emotionalen Auseinandersetzung mit ihrer Vergangenheit, während Kristoffer versucht, seinen Platz in dieser Veränderung zu finden…

Bis zum Einbruch der Dunkelheit begleitet die Schifferstadter Band „MMT“ den Abend und sorgt so für einen stimmungsvollen Einstieg in den Filmabend. Die Gleichstellungsbeauftragten halten für alle Frauen ein kleines Präsent bereit.

Am Donnerstag, 14. August zeigt das Open Air Kino die Tragikomödie „Der Pinguin meines Lebens“ – ein Film nach einer wahren Begebenheit.

Der mürrische Lehrer Tom reist in den 1970er Jahren nach Buenos Aires, um an einem Jungeninternat Englisch zu unterrichten. Inmitten der Unruhen des Militärputsches sieht er sich mit rebellischen Schülern und einem herausfordernden Alltag konfrontiert. Doch eine unerwartete Begegnung verändert alles: An der ölverschmutzten Küste rettet er einem Pinguin das Leben und der Vogel zieht kurzerhand auf Toms Terrasse ein, wird zum treuen Begleiter und für die Schüler zur Vertrauensperson mit Flossen.

Als krönenden Abschluss des diesjährigen Open-Air-Kino-Sommers wird im Retro-Kino der Film „Dirty Dancing“ gezeigt. Ein Klassiker für alle Kinder der 1970er und 1980er Jahre auf der großen Kinoleinwand.

Francis „Baby“ Houseman ist ein Mädchen aus reichem Hause. Sie und ihre Familie verbringen die Sommerferien 1963 in Max Kellermans Hotel, wo Baby dem Tanzlehrer Johnny begegnet. Doch der Mambogott hat nichts übrig für verwöhnte Mädels aus der Oberschicht. Dann aber fällt seine Tanzpartnerin Penny wegen einer ungewollten Schwangerschaft aus und Baby bietet ihre Hilfe an.

Karten für die Filmvorführungen sind ab sofort für elf Euro im Vorverkauf direkt über die Website des Rex-Kino-Centers erhältlich:

Open Air – REX-KINO-CENTER Schifferstadt (rex-schifferstadt.de)

Hinweis: Die Veranstaltung findet auch bei einsetzenden Regen statt. Sollte es jedoch im Vorfeld ununterbrochen regnen und eine Wetterbesserung ist nicht absehbar, erfolgt eine Absage über die Homepage/Facebook. Die Eintrittskarten für eine wegen Regens abgesagte Vorstellung behalten dann Gültigkeit für einen späteren Zeitpunkt (ggfs. auch im Kino). Bitte bringen Sie regengeeignete Kleidung mit.

Freie Platzwahl.

Filmtexte: www.filmstarts.de