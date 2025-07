Mannheim – Unfall in der Schwetzinger Straße – Straßenbahn der Linie 1 zeitweise blockiert

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar (ots) Am Dienstagmittag ereignete sich im Stadtteil Schwetzingerstadt ein Verkehrsunfall, durch den der Straßenbahnverkehr beeinträchtigt wurde.

Ein 64-jähriger Mann war gegen 11.30 Uhr mit seinem BMW auf der Schwetzinger Straße in Richtung Viehhofstraße unterwegs. Ersten Feststellungen zufolge kam er kurz vor der Kreuzung zur Reichskanzler-Müller-Straße in den Gegenverkehr und missachtete hier das Rotlicht der Ampel. Beim Einfahren in die Kreuzung kam es schließlich zum Zusammenstoß mit dem Mercedes einer 67-Jährigen, die auf der Viehhofstraße in Richtung Innenstadt unterwegs war. Bei dem Zusammenstoß zog sie sich leichte Verletzungen zu und wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf rund 35.000 Euro geschätzt.

Durch den Zusammenstoß war der Gleisbereich der Straßenbahn blockiert, weshalb es in der Zeit zwischen 11.30 Uhr und 13.00 zum Ausfall der Linie 1 kam.

Die weiteren Unfallermittlungen des Verkehrsdienstes Mannheim dauern an.