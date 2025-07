Mannheim – Tag des offenen Denkmals – Evangelische und katholische Kirche: Nacht und Tag des offenen Denkmals® am 13. und 14. September

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Zum Tag des offenen Denkmals® zeigt Mannheim, wie viel Kultur und Geschichte in seinen Stadtvierteln steckt – bei Tag und zum ersten Mal auch am Vorabend. Die Quadratestadt lädt 2025 nämlich gleich doppelt ein: mit der ersten Nacht des offenen Denkmals am 13. September und dem Aktionstag am 14. September. Unter dem Motto „WERT-voll“ öffnen auch evangelische und katholische Kirchen ihre Türen – und laden ein zu Musik, Führungen, Lichtinstallationen und Tiefgang.

Veranstaltungen am 13. September

Innenstadt: Führungen, Musik und Ausblick vom höchsten Kirchturm Mannheims

In unmittelbarer Fußnähe zum Stadthaus, in dem die „Nacht des offenen Denkmals“ eröffnet und gefeiert wird, steht in R2 die Konkordienkirche mit ihrer bewegten Baugeschichte. Heute noch sichtbar sind Kirche und Schule, die durch den Glockenturm voneinander getrennt bzw. durch ihn miteinander verbunden sind. Führungen durch die Kirche und eine Turmbesteigung gibt es von 18 bis 23 Uhr immer zur vollen Stunde. Den großartigen Ausblick von Mannheims höchstem Kirchturm (87 Meter) können alle genießen, die die vielen Stufen hinaufsteigen.

Einen besonderen Einblick bietet die Kirche St. Sebastian (F1,7) in Verbindung mit dem Alten Rathaus: Die Marktplatzkirche ist Teil des so genannten „Mannheimer Ensembles“. Freuen können sich Besucher:innen auf exklusive Führungen durch das Denkmalamt um 19.30, 20.15, 21 und 21.45 Uhr. Interessierte erwarten dort auch Informationen zur historischen Orgel und einem Spendenprojekt für das älteste Instrument seiner Art in den Mannheimer Quadraten.

In der Jesuitenkirche (Asamplatz, A4) beginnt die Nacht des offenen Denkmals mit einer Kirchenführung mit Dekan Karl Jung (19.30 Uhr), gefolgt von zwei Orgelkonzerten (21 und 22 Uhr), einer spannenden Orgelführung (21.30 Uhr) und einem gemeinsamen Abendlieder-Singen um 22.30 Uhr.

Schwetzingerstadt: Orgel-Kurzkonzerte

Vom Barockjuwel in Schlossnähe zur Königin der Instrumente können Nachtschwärmer in der Heilig Geist-Kirche (Roonstraße) wechseln: Ab 19 Uhr lassen bekannte Organist:innen aus der Region die Orgel in vier Kurzkonzerten mit Werken aus unterschiedlichen Epochen zur vollen Stunde erklingen.

Jungbusch: Kontrapunkt – Musik.Stille.Gebet

Historisch und klangvoll wird es auch in der Liebfrauenkirche am Luisenring 33. Hier öffnet sich die Kirchentür für alle, die den neugotischen „Jungbuschdom“ erkunden wollen, zum „Te Deum“ – Musik.Stille.Gebet. ab 20.30 Uhr. Anschließend sind Nachtschwärmer:innen bis 23.30 Uhr eingeladen, Architektur und Atmosphäre der Kirche im Kerzenschein auf sich wirken zu lassen.

Veranstaltungen am 14. September

Neckarstadt: Konzert in der Lutherkirche, HNO-Orchester in der Melanchthonkirche

Besonders WERT-voll ist in der Diakoniekirche Luther (Lutherstr. 2, Neckarstadt) auch die Voit-Orgel aus der Werkstatt der Voit-Brüder in Durchlach. Sie ist die größte und einzige erhaltene dreimanualige Orgel von Heinrich Voit in einem Kirchenraum. Kantorin Beate Rux-Voss gibt um 17 Uhr ein Konzert, bei dem Charles-Marie Widor: Bach‘s Memento, 5. Orgelsymphonie erkling. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.

WERT-voll ist auch, was in Kirchenräumen geschieht. Als Dank für die Probemöglichkeiten in der Melanchthonkirche (Neckarstadt) begleitet das HNO-Orchester an diesem Tag den Gottesdienst. Dieser beginnt um 10 Uhr.

Innenstadt: Hoch hinaus auf dem Kirchturm

Wie bereits am Vorabend ist die Konkordienkirche geöffnet und lädt von 13 bis 17 Uhr immer zur vollen Stunde zu einer Führung mit Turmbesteigung ein.

Oststadt: Orgelführung und Turmbesteigungen in der Christuskirche

Architektonischer Jugendstil aus einem Guss. Die 1911 eingeweihte Christuskirche (Werderplatz) hat den zweiten Weltkrieg fast unbeschadet überstanden und beherbergt mehrere Orgeln mit insgesamt knapp 8.000 Orgelpfeifen: Mit der berühmten Steinmeyer-Orgel besitzt die Christuskirche eine der wenigen erhaltenen Konzertorgeln vom Anfang des letzten Jahrhunderts. Interessierte erfahren über die ‚Königin der Instrumente‘ vieles bei der Orgelführung um 11.30 Uhr. Und wer schon immer mal oder wieder auf den Turm der Christuskirche steigen möchte, hat um 11 Uhr, um13 Uhr und um 15.30 Uhr Gelegenheit dazu.

Um 10 Uhr erklingt im Gottesdienst die Kantate „Wer nur den lieben Gott lässt walten“ von F. Mendelssohn Bartholdy, gesungen von Solist:innen und einem Mitsingchor: dieser trifft sich zur einmaligen Probe am Vortag, 13. September, von 14 bis 16 Uhr in der Christuskirche.

Sandhofen: eine besondere Kirchenerkundung

In der Kirche St. Bartholomäus (Schönauer Str. 30) können Besucherinnen und Besucher zwischen 11 und 16 Uhr nicht nur ein schmuckes neugotisches Gotteshaus entdecken, sondern auch dem, was ihnen WERT-voll ist, bei einer biografischen Kirchenerkundung an Stationen, wie Tabernakel, Taufstein oder Osterkerze, auf die Spur kommen.

Straßenheim: Einblicke auch in archäologische Funde

Die Magdalenenkapelle in Straßenheim – das älteste Kirchlein auf Mannheimer Gemarkung – öffnet am Sonntag, 14. September, von 11 bis 17 Uhr die Türen. Der Förderverein steht für Fragen bereit, um 12 Uhr führt Ortshistoriker Stefan M. Alles durch die Geschichte von Kapelle und Ort. Spannend wird es auch um 14 und 16 Uhr im Straßenheimer Hof, wo Dr. Klaus Wirth von den Reiss-Engelhorn-Museen Einblicke in die archäologischen Funde in Mannheim gibt.

Rheinau-Casterfeld: Konzert mit „Die Wagners“

Den Abschluss dieses besonderen Wochenendes bildet das Sommerkonzert in St. Konrad in Mannheim-Rheinau-Casterfeld um 17 Uhr. Auf der Bühne: die Künstlerfamilie „Die Wagners“ aus Baden-Baden – bekannt für virtuose wie emotionale Konzerte.

Der Tag des offenen Denkmals® ist die größte Kulturveranstaltung Deutschlands. Seit 1993 wird sie von der Deutschen Stiftung Denkmalschutz bundesweit koordiniert. Der Tag des offenen Denkmals® ist der deutsche Beitrag zu den European Heritage Days. (dv/schu / Bild: kathma/Schuhmann)

Quelle: Evangelische Kirche Mannheim