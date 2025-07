Mannheim – FDP / MfM-Fraktion : Angriff während „Pro-Palästina” Demo – Schutz Mannheimer Jüdinnen und Juden sicherstellen!

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar.Am Samstag kam es während einer pro-palästinensischen Demonstration zu einem Zwischenfall auf dem Mannheimer Marktplatz. Dazu Volker Beisel, sicherheitspolitischer Sprecher der FDP / MfM-Fraktion: „Seit Monaten beobachten wir eine verbale und emotionale Verschärfung des Tons auf den „pro-palästinensischen” Veranstaltungen. Es wird immer wieder offen die Vernichtung Israels und seiner Bürger und aller Juden gefordert, der Holocaust relativiert und zur Intifada – also dem gewaltsamen Widerstand – aufgerufen. Es wird nie ein schlechtes Wort über die Hamas verloren oder deren Terrorverbrechen verurteilt. Der Verfassungsschutz wurde ja inzwischen auch tätig. Jetzt sind aus den aggressiven Worten ein körperlicher Angriff geworden. Wir verurteilen dieses Verbrechen scharf und haben gleichzeitig einige Fragen zu den Vorgängen um den Veranstalter der Mahnwache, den eingesetzten Rednern und zu den anderen antisemitischen Straftaten in den vergangenen Monaten, welche wir auch heute in dem Gemeinderat einbringen.”

Auch die Fraktionsvorsitzende der FDP / MfM-Fraktion, Birgit Reinemund, ist besorgt: „Es bereitet uns massive Sorgen, dass jüdisches Leben in unserer gemeinsamen Heimatstadt wieder so aggressiv bedroht wird. Wir fordern die Stadt Mannheim und die Polizei auf diese Straftaten hart und schnell zu verfolgen. Wenn wir die mit uns in unserer Stadt lebenden Juden nicht beschützen können, dann ist das Grundrecht auf körperliche Unversehrtheit und freie Religionsausübung nichts mehr Wert. Wir wollen und werden nicht dulden, dass jüdische Mitbürgerinnen und Mitbürger unsere Stadt verlassen müssen, weil sie sich hier nicht mehr sicher fühlen!”

Des Weiteren gibt Reinemund zu bedenken: „An den Gedenktagen wird viel über die in der NS-Diktatur ermordeten Juden gesprochen, wir müssen aber mehr tun, damit die lebenden Jüdinnen und Juden sicher in ihrer Heimatstadt Mannheim leben können.”

Quelle: FDP / MfM-Fraktion im Gemeinderat