Hockenheim – Blick auf die Veranstaltungen der Stadtbibliothek im August

Aktuelle Termine und Veranstaltungen Die Stadtbibliothek Hockenheim informiert über die aktuellen Termine. Denn auch im August 2025 finden wieder Veranstaltungen für Leseratten und Filmliebhaber jeden Alters statt.

Spielenachmittag für Senioren

Die Stadtbibliothek lädt in Kooperation mit dem Seniorenbüro herzlich zum Spielenachmittag für Seniorinnen und Senioren ein. Am Mittwoch, den 6. August, ab 15:30 Uhr wird in der Zehntscheune gemeinsam gespielt, gelacht und geplaudert.

Teilnehmerinnen und Teilnehmer dürfen gerne die eigenen Lieblingsspiele mitbringen. Für das leibliche Wohl ist mit einer Tasse Kaffee gesorgt. Der Eintritt ist frei.

Ferienkino für Kinder

Am Mittwoch, den 13. August, findet das Ferienkino für Kinder ab sechs Jahren statt. Die kostenlosen Kinokarten können ab zwei Wochen zuvor bis einen Tag vor der Veranstaltung an der Kundentheke abgeholt werden. Kinder unter zehn Jahren benötigen eine erwachsene Begleitperson. Der Film beginnt um 16:00 Uhr, der Einlass erfolgt ab 15:45 Uhr.

Zehntscheunenkino: Überraschungsfilm für Erwachsene

Erleben Sie einen besonderen Kinoabend in der Stadtbibliothek Hockenheim! Am Donnerstag, den 21. August, findet das Zehntscheunenkino für Erwachsene statt. Lassen Sie sich überraschen und genießen Sie einen spannenden Film in gemütlicher Atmosphäre – mit Popcorn und Getränken.

Die kostenlosen Kinokarten können ab drei Wochen zuvor bis einen Tag vor Veranstaltung an der Kundentheke abgeholt werden. Beginn: 19:00 Uhr, Einlass ab 18:30 Uhr. Freuen Sie sich auf einen unterhaltsamen Abend im Zehntscheunen-Kino!

Quelle: Stadt Hockenheim