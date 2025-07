Heidelberg – Stadtradeln 2025: Stadt knackt 860.000-Kilometer-Marke dank über 4.500 Teilnehmenden – Die vier erfolgreichsten Schulen erradeln über 160.000 Kilometer

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Zum Mond und zurück und zum Ausklang noch schnell zwei Mal um den Globus: Diese Strecke haben die Heidelbergerinnen und Heidelberger beim Stadtradeln 2025 zurückgelegt. Rund 867.000 Kilometer legten die Heidelbergerinnen und Heidelberger während der dreiwöchigen Aktion auf dem Rad zurück. Mitgemacht hatten vom 23. Juni bis 13. Juli 2025 insgesamt rund 4.500 Radbegeisterte. Damit bricht Heidelberg seinen Rekord aus dem Vorjahr: 2024 waren es 689.000 Kilometer bei circa 3.600 Radfahrenden.

Das jährliche Stadtradeln dient neben dem Spaß und der Gesundheit auch dem Klima- und Umweltschutz: 142 Tonnen CO2 wurden von den Radelnden vermieden. So hoch wäre der Kohlenstoffdioxid-Ausstoß gewesen, hätten sie ihre Fahrten mit dem Auto und nicht mit dem Rad zurückgelegt.

Heidelberger Jugendliche erneut unter den fleißigsten Radelnden

Besonders engagiert waren auch in diesem Jahr die Heidelberger Kinder und Jugendlichen. Drei Heidelberger Schulen mit den meisten Radkilometern und die kilometerstärkste Grundschule wurden am Dienstag, 22. Juli 2025, von Klima- und Mobilitätsbürgermeister Raoul-Schmidt-Lamontain für ihre Leistung ausgezeichnet. Das Hölderlin-Gymnasium, die Internationale Gesamtschule Heidelberg, das Helmholtz-Gymnasium und die Landhausschule sammelten in Summe schon 165.000 Streckenkilometer.

„Über 867.000 Kilometer auf dem Rad – das ist nicht nur ein neuer Rekord für Heidelberg, sondern ein starkes Zeichen für klimafreundliche Mobilität. Der neue Rekord zeigt, dass das Fahrrad für viele Menschen in Heidelberg ein selbstverständlicher Teil ihres Alltags ist – ob auf dem Weg zur Arbeit, zur Schule oder in der Freizeit. Besonders freut mich, dass wieder so viele junge Menschen mitgemacht haben. Dieses gemeinsame Engagement für klimafreundliche Mobilität ist ein starkes Zeichen für unsere Stadt“, sagte Bürgermeister Raoul Schmidt-Lamontain.

– Das Hölderlin-Gymnasium schaffte 60.776 Kilometer.

– 56.032 Kilometer erradelte die Internationale Gesamtschule Heidelberg.

– Die Schülerinnen und Schüler des Helmholtz-Gymnasiums schafften eine Strecke von 40.907 Kilometern.

– Beste Grundschule war die Landhausschule mit 7.535 Kilometern.

Quelle: Stadt Heidelberg