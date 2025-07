Heidelberg – Neue „Antirassismus-Trainer*innen“ verstärken Bildungsarbeit in Heidelberg

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – In Heidelberg sind künftig 23 „Antirassismus-Trainer*innen“ im Einsatz. Vierzehn neu ausgebildete Trainerinnen und Trainer verstärken ab sofort aufgrund der stetig steigenden Anfragen im Bereich Antirassismus das bestehende Team und unterstützen bei der Durchführung von Workshops und Bildungsangeboten an Schulen, in Vereinen sowie in weiteren Einrichtungen. Vermittelt wird das Bildungsangebot über die Bildungsstelle Plurales Heidelberg, die vom Amt für Chancengleichheit der Stadt Heidelberg gefördert wird.

„Mit der Ausbildung weiterer Antirassismus-Trainerinnen und -Trainer setzen wir ein Zeichen für ein respektvolles und inklusives Miteinander in unserer Stadt. Die hohe Nachfrage nach diesen Bildungsangeboten zeigt, wie wichtig und relevant das Thema Antirassismus in unserer Stadtgesellschaft ist. Wir freuen uns, dass wir durch diese Maßnahme dazu beitragen können, Rassismus und Diskriminierung in Heidelberg ganz konkret entgegenwirken zu können“, sagt Bürgermeisterin Stefanie Jansen.

Hoher Bedarf: Bildungsstelle „Plurales Heidelberg“ erreichen zahlreiche Anfragen

Die Antirassismus-Workshops der Bildungsstelle Plurales Heidelberg stießen von Anfang an auf so große Resonanz, dass die bisher ausgebildeten „Antirassismus-Trainer*innen“ die hohe Nachfrage kaum abdecken konnten. Bereits im Oktober 2024 wurde daher von Mosaik Deutschland e.V. in Kooperation mit dem Amt für Chancengleichheit der Stadt Heidelberg die zweite Runde der „Antirassismus-Trainer*innen“-Ausbildung konzipiert und umgesetzt. Die neuen Trainerinnen und Trainer haben seitdem den theoretischen Teil ihrer Ausbildung erfolgreich abgeschlossen und sammeln Praxiserfahrung – zunächst als Hospitierende und im Tandem mit erfahrenen Kolleginnen und Kollegen. Inzwischen haben fast alle auch den praktischen Teil der Weiterbildung abgeschlossen und sind nun bereit, eigenständig Workshops durchzuführen.

„Die neuen Trainerinnen und Trainer wurden umfassend auf ihre Aufgaben vorbereitet und verstärken seitdem das bestehende Team. Die Nachfrage nach Bildungsangeboten an die Bildungsstelle Plurales Heidelberg ist innerhalb der letzten Jahre kontinuierlich gestiegen. Unser Ziel ist es, weiterhin einen niedrigschwelligen Zugang zu Antirassismus-Bildungsangeboten für Heidelberg zu gewährleisten. Die neu ausgebildeten Trainerinnen und Trainer bringen neue Perspektiven und zusätzliche Kapazitäten, um die wachsende Nachfrage zu bedienen und die Stadtgesellschaft nachhaltig im Themenfeld Antirassismus zu stärken“, betont Halszka Sliwa-Ohnesorge, Projektleiterin der Bildungsstelle Plurales Heidelberg bei Mosaik Deutschland e.V.

Neue „Antirassismustrainer*innen“ sind einsatzbereit und buchbar

Die neu ausgebildeten Trainerinnen und Trainer sind ab sofort einsatzbereit. Sie wurden im Rahmen einer Transferschulung gemeinsam mit den bereits 2023 ausgebildeten Kolleginnen und Kollegen vorbereitet. Ziel war es, den Erfahrungsaustausch zu stärken und die Qualität der Bildungsangebote weiterzuentwickeln.

Die „Antirassismustrainer*innen“ können für vierstündige Workshops direkt vor Ort in Schulen oder anderen Einrichtungen gebucht werden. Sie sensibilisieren für das Thema Rassismus, fördern den Dialog und vermitteln konkrete Handlungsoptionen im Umgang mit Diskriminierung. Die praxisnahen Übungen knüpfen an die Lebenswelt von Kindern und Jugendlichen an und schaffen Raum für die Reflexion der eigenen Haltung. So werden Teilnehmende ermutigt, sich mit unterschiedlichen Formen von Rassismus auseinanderzusetzen und eine eigene Haltung zu entwickeln.

Die Workshops können ab sofort von allen interessierten Einrichtungen unter bildungsstelle@mosaik-deutschland.de gebucht werden. Die Kosten können im Einzelfall übernommen werden.

Die Bildungsstelle Plurales Heidelberg bei Mosaik Deutschland e.V. wird im Rahmen des Runden Tischs gegen Rassismus vom Amt für Chancengleichheit der Stadt Heidelberg gefördert.

Quelle: Stadt Heidelberg