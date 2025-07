Heidelberg – Montpellierbrücke: Sperrung stadtauswärts wegen Fahrbahnerneuerung in den Sommerferien – Umleitung über Czerny- und Hebelstraßenbrücke / rnv erneuert Straßenbahngleise

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – An der Montpellierbrücke findet in den Sommerferien 2025 der letzte große Bauabschnitt statt: Die Montpellierbrücke wird von Donnerstag, 31. Juli, bis Sonntag, 14. September 2025, stadtauswärts vollgesperrt. Die Brückenüberfahrt in Richtung Innenstadt ist frei, ebenso zu Fuß und mit dem Rad in beide Richtungen. Beendet werden die Sanierungsarbeiten an der Montpellierbrücke im Frühjahr 2026.

Auf der Brückenseite hin zum Hauptbahnhof steht dasselbe Programm an wie in den Sommerferien 2024 auf der gegenüberliegenden Brückenseite. Die Fahrbahn stadtauswärts sowie die Geh- und Radwege werden erneuert, der Brückenkörper aus Beton wird instandgesetzt und die Spannglieder der Brücke überprüft. Gleichzeitig wird die Sperrung stadtauswärts genutzt, um die Straßen im Kreuzungsbereich an beiden Brückenenden zu erneuern. Aus diesem Grund ist es dann nicht möglich, von der Speyerer Straße kommend nach links in den Czernyring einzubiegen.

Umleitungen für den Autoverkehr

Die Umleitung während der Sperrung der Montpellierbrücke stadtauswärts führt über die angrenzenden Brücken, die Czerny- und die Hebelstraßenbrücke. Wer stadteinwärts in Richtung Bahnstadt unterwegs ist, wird über den Diebsweg und die Eppelheimer Straße großräumig zum Hauptbahnhof und Europaplatz umgeleitet. Die Betriebe in der Speyerer Straße sind stadtauswärts über die Czernybrücke erreichbar. Die Geschäfte in der Bahnstadt sind über den Langen Anger anfahrbar.

Bus und Straßenbahn: Umleitungen bis Ende November 2025

Seit Montag, 28. Juli 2025, erneuert die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (rnv) die Gleise auf der Montpellierbrücke bis zu den jeweiligen Kreuzungen an den Brückenenden. Die Arbeiten dauern bis voraussichtlich November 2025. Während der Bauarbeiten wird auch die Haltestelle auf der Montpellierbrücke barrierefrei ausgebaut.

Die Straßenbahnlinie 22 wird während dieser Zeit über die Czernybrücke umgeleitet. Der Busverkehr wird ebenfalls umgeleitet. Die Linie 33 verkehrt in beiden Richtungen über die Czernybrücke und bedient zusätzlich die Haltestelle Hauptbahnhof-Süd. Die Haltestelle Montpellierbrücke entfällt in Fahrtrichtung Bismarckplatz. Am Hauptbahnhof erfolgt der Halt an der Straßenbahnhaltestelle. Die Linie 34 endet am Hauptbahnhof. Die Buslinien 717 und 720 verkehren ab Hauptbahnhof an den gewohnten Steigen und werden über die Hebelstraßenbrücke umgeleitet, die Haltestelle Montpellierbrücke entfällt.

Hintergrund: Montpellierbrücke wird modernisiert

Die Brückenhälfte in Richtung Hebelstraßenbrücke wird in Kürze fertiggestellt. Für Fußgängerinnen, Fußgänger und Radfahrende gibt es mehr Platz auf neuen Geh- und Radwegen. Zugleich wurden neue barrierefreie Querungen für Radfahrende an beiden Brückenenden geschaffen. Auch die Gehwege sind barrierefrei ausgebaut. Zuvor wurde der Untergrund fachgerecht saniert und mit neuen wasserdichten Belägen versehen. Dabei wurde der Zustand der Spannglieder, die die sogenannte Spannbetonbrücke tragen, strengstens überprüft.

Bei der Baumaßnahme wird die gesamte Brücke samt aller Zu- und Abfahrten erneuert und verstärkt, damit sie für weitere 25 Jahre genutzt werden und künftig höhere Lasten tragen kann. Vor Beginn der Bauarbeiten im Januar 2023 wurden an der Montpellierbrücke über hundert Mängel festgestellt. Die Modernisierung der Montpellierbrücke wird insgesamt rund 22,5 Millionen Euro kosten, davon werden etwa 11 Millionen Euro durch Fördermittel gedeckt.

Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.heidelberg.de/montpellierbruecke.

Quelle: Stadt Heidelberg