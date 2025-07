Heidelberg – Klaviere im öffentlichen Raum: Spielzeiten leicht angepasst

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Seit kurzem heißt es auf vier öffentlichen Plätzen in Heidelberg „Tasten frei!“: auf dem Friedrich-Ebert-Platz, auf dem Theaterplatz, in der Kleinen Plöck und am Neckarlauer stehen seit Ende Juni 2025 für einige Wochen frei zugängliche Pianos. Heidelbergerinnen und Heidelberger sowie Gäste können ihren Sound mit der Stadt teilen, verweilen und staunen. Die Aktion der Stadt Heidelberg soll Menschen zusammenbringen, kreative Begegnungen schaffen und Musik für alle erlebbar machen. Finanziert wird sie durch das städtische Programm „Mittendrinnenstadt“ und die Bundesförderung „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“. Um die Spielfreude für Musikfans sowie Anwohnerinnen und Anwohner gleichermaßen zu erhöhen, wurden die ursprünglichen Öffnungszeiten leicht angepasst:

– Theaterplatz: Montag bis Samstag von 8 bis 20 Uhr

– Friedrich-Ebert-Platz: Montag bis Sonntag 10/12 bis 22 Uhr

– Neckarstrand: Montag bis Freitag 16 bis 22 Uhr, Samstag bis Sonntag 14 bis 22 Uhr

– Kleine Plöck: Montag bis Samstag 12 bis 19 Uhr, (sobald das Klavier neben den Imbiss Currykult 44 verschoben wurde)

Die Klaviere wurden gestiftet von der Firma Musik-Lutz aus Mannheim. Um die Nachtruhe zu gewährleisten, werden sie abends von Patinnen und Paten mit einer wetterfesten Plane verhüllt und die Klavierdeckel sicher verschlossen. Diese sind das Kioskteam des neu eröffneten „Art. 5 GG Bacareto“ am Friedrich-Ebert-Platz, der Tegut-Supermarkt für den Theaterplatz sowie der Verein Neckarorte e. V. für den Standort Neckarstrand und Currykult 44 / Urban Innovation e.V. für die Kleine Plöck. Damit alle möglichst lange Freude an den Klavieren haben, sind gut sichtbar Spielregeln an den Pianos angebracht. Bei schlechter Witterung werden die Klaviere morgens nicht aufgedeckt

Quelle: Stdt Heidelberg