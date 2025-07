Heidelberg – Bürgeramt Mitte: Kunstausstellung von Joel A. Urbáez ab 1. August

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Der in Heidelberg lebende venezolanische Künstler Joel A. Urbáez präsentiert vom 1. August bis 31. Oktober 2025 unter dem Titel „Naturaleza y Humanidad – Natur und Menschheit“ eine Auswahl seiner Werke im Bürgeramt Mitte, Bergheimer Straße 69. Die Vernissage findet am Donnerstag, 31. Juli 2025, um 18 Uhr statt. Der Eintritt ist frei. Die gezeigten Werke sind reich an Symbolen, Allegorien und Attributen, die das Leben in seiner Vielfalt spiegeln. Sie lassen, wie es der Künstler selbst beschreibt, erkennen, dass jedes Wesen, jedes Objekt, jedes Element eine Funktion im großen Gefüge der Manifestation erfüllt – und somit in einem Netz gegenseitiger Beziehung und Anerkennung steht. Die Ausstellung ist während der regulären Öffnungszeiten des Bürgeramts Mitte öffentlich zugänglich. Das Bürgeramt Mitte ist zu folgenden Zeiten geöffnet: montags und freitags von 8 bis 12 Uhr, dienstags und donnerstags von 8 bis 16 Uhr und mittwochs von 8 bis 17.30 Uhr.

Quelle: Stadt Heidelberg