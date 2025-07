Eberbach – Tourist-Information Eberbach schließt am Freitag, 01. August bereits um 12 Uhr

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Bei einem Verkehrsunfall am frühen Montagmorgen auf der A 6 bei Sinsheim entstand erheblicher Sachschaden. Ein 30-jähriger Mann war kurz nach Mitternacht mit einem Mercedes auf der A 6 in Richtung Heilbronn unterwegs. An der Anschlussstelle Sinsheim/Steinsfurt verließ er die Autobahn. Nach derzeitigem Erkenntnisstand verlor er in der Ausfahrt aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit ... Mehr lesen »