A63: Fahrbahnsanierung zwischen den AS Göllheim und Winnweiler führt zu temporären Verkehrseinschränkungen

Metropolregion Rhein-Neckar – Die Niederlassung West der Autobahn GmbH des Bundes lässt in der Zeit von Freitag, 1. August 2025, circa 18.30 Uhr, bis voraussichtlich Sonntag, 3. August 2025, circa 22.00 Uhr, im Zuge der A63 zwischen der Anschlussstelle (AS) Göllheim und der AS Winnweiler in Fahrtrichtung Kaiserslautern die Fahrbahn sanieren. Da sich die Arbeiten über beide Fahrstreifen erstrecken, kann der Verkehr nicht einspurig an der Baustelle vorbeigeführt werden. Zur Ausführung der notwendigen Arbeiten muss der vorgenannte Streckenabschnitt daher für die Dauer der Maßnahme voll gesperrt werden. Die Arbeiten stehen unter dem Vorbehalt geeigneter Witterung. Die Richtungsfahrbahn Mainz ist von der Sperrung nicht betroffen.

Eine örtliche Umleitung wird eingerichtet. Für die Dauer der Arbeiten wird der Verkehr in Fahrtrichtung Kaiserslautern ab der AS Göllheim über die Bedarfsumleitung U44 via L401 bis zur AS Winnweiler zur Wiederauffahrt auf die A63 geführt.

Im Rahmen der erforderlichen Arbeiten werden Fahrbahnschäden in Gussasphalt und Beton beseitigt. Zugleich führt die Autobahnmeisterei Grünpflegearbeiten durch, die ohne zusätzliche Sperrungen nicht möglich wären. Abschließend werden die erforderlichen Fahrbahnmarkierungsarbeiten ausgeführt. Nach Abschluss der Fahrbahnsanierung und der Mäharbeiten steht der Streckenabschnitt den Verkehrsteilnehmenden wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Die Autobahn GmbH bittet die Verkehrsteilnehmenden um eine vorsichtige Fahrweise auf der Umleitungsstrecke sowie um Verständnis für die aufgrund der notwendigen Arbeiten unvermeidbaren Verkehrsbeeinträchtigungen.

Quelle: Die Autobahn GmbH des Bundes I Niederlassung West