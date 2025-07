Weinheim – Mimi bringt den Sommer zurück – Das „Mädchen mit dem Kontrabass“ am 2. August bei „Woinem Live am Windeckplatz“ – Glücksrad und Kerwe-T-Shirts

Weinheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Mit ihrem charakteristischen weißen Kontrabass, sommerlich weißem Kleid und Sommerhut steht sie auf den Bühnen und Plätzen, versprüht Leichtigkeit und gute Laune: Mimi Grimm am großen Zupfinstrument, gemeinsam mit ihrem Lebens- und Bühnenpartner Steffen Zäuner an der Gitarre, bringt Sonne in die Herzen. In Weinheim sind sie gute Bekannte und treffen stets auf eine große Fanschar. Am Samstag, 2. August, treten sie bei der Musikreihe „Woinem live am Windeckplatz auf – dort inmitten der City haben sie schon einige Male Sommergefühle erzeugt. Diesmal passt es besonders gut, weil am Wochenende (vor der Kerwe) nach einigen Regentagen wieder der Sommer zurückkehren soll. Mimi hat ihn meistens im Gepäck, ebenso wie gute Laune versprühende Songs, die zu einem warmen Sommertag passen.

„Woinem Live am Windeckplatz“ geht wieder von 11 Uhr bis 14 Uhr in der Art eines Unplugged-Hautnahkonzertes. Der Eintritt ist immer frei. „Der Besuch kann wunderbar mit einem Shopping-Besuch in der Innenstadt kombiniert werden“, findet Eva Wohlgemuth vom Stadtmarketing. Das kleine Open-Air mit Burgenblick wird wie immer bewirtet von der Weinheimer Hausbrauerei, Henning Seeger mit seiner rollenden Weinbar Bella, Kaffeespezialitäten von Seiberth und Hug sowie Marc Stockmann am Grill.

Eine Woche vor der Weinheimer Kerwe steht noch eine weitere Aktion an: Das Glücksrad des Stadtmarketings dreht sich. Zu gewinnen gibt es Zweiburgen-Gutscheine und aus gegebenem Anlass Kerwe-T-Shirts von Sprachgewand Textildruck. Die Verlagsgruppe Beltz, die gemeinsam mit Immobilien Hinkel Sponsor der Musikreihe ist, hat zahlreiche kleine Preise für Kinder gestiftet. Der Auftritt von Mimi Grimm ist der vorletzte in dieser Woinem Live-Saison, die am 6. September mit der Band „Tunesday“ ins Finale geht.