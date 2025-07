Walldorf – Unfallflucht in der Bahnhofstraße – Zeugenaufruf

Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Ein bislang unbekannter Fahrer oder eine Fahrerin beschädigte zwischen 11:30 Uhr und 12 Uhr am Freitag einen in der Bahnhofstraße geparkten Hyundai Tucson. An dem auf einem Parkplatz abgestellten Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von 5.000 Euro. Nach dem Unfall flüchtete der Fahrer oder die Fahrerin des unfallverursachenden Fahrzeugs von der Unfallstelle. Ersten Ermittlungen zufolge soll es sich um ein blaues Fahrzeug handeln. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wiesloch unter der Telefonnummer 06222/ 5709-0 zu melden.

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim