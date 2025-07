Speyer – Lichtermesse im Dom! Saliergesellschaft lädt zum Privilegienfest am 2. August – Domkapitular Dr. Georg Müller zelebriert die Messe

Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar(redd/ak’) – Die Lichtermesse gehört zu den ganz besonderen Gottesdiensten im Dom. In ihr wird den salischen Gründern in besonderer Form gedacht. Ganz konkret geht es um das Seelenheil von Kaiser Heinrich IV. Beauftragt wurde dieses durch seinen Sohn, Kaiser Heinrich V., anlässlich der Vergabe besonderer Privilegien an die Speyerer Bürger im Jahr 1111. Die Saliergesellschaft lädt seit 1992 zum Privilegienfest in den Dom ein. In diesem Jahr findet der Gottesdienst am Samstag, 2. August, 18 Uhr statt. Domkapitular Dr. Georg Müller steht der Messe vor und wird seine Predigt zum Thema „Gedenken und Verantwortung. Zum heutigen Sinn des Privilegienfestes” halten. Musikalisch gestaltet wird der Gottesdienst mit Orgelmusik.

Spenden für die Aktion „Gemeinsam statt einsam in Speyer”

Traditioneller Teil der Lichtermesse ist die Segnung der Pax-Christi-Brote, die an den Ausgängen des Domes für die Gottesdienstbesucher mit der Bitte um eine Spende bereitgehalten werden. Damit bezieht sich die Saliergesellschaft auf das Gebot, dass anlässlich der Messfeier zum Gedenken an Heinrich IV., „von jedem Hause ein Brot den Armen zum Almosen” gegeben werden solle. Der Spendenerlös geht diesmal an die Aktion „Gemeinsam statt einsam in Speyer” der Malteser, zur Unterstützung der Gruppenangebote im „Elan Cafe”. An zwei Standorten in Speyer werden dort Personen mit Demenz zweimal pro Woche betreut, um sozialer Isolation zu begegnen, Gedächtnistraining zu üben und pflegende Angehörige stundenweise zu entlasten.

Zum Hintergrund

Die Lichtermesse im Dom geht auf die Verleihung umfangreicher Privilegien an die Bürger der Stadt Speyer durch Kaiser Heinrich V. zurück. Anlass hierfür war die Beisetzung seines Vaters Heinrich IV. im Mittelschiff am 7. August 1111. Der Text der Vorrechte für die Einwohner Speyers wurde über dem Hauptportal des Doms angebracht. Diese bedeuteten „die Befreiung von drückenden Erbschaftssteuern, Zöllen und unbezahlt zu erbringenden Dienstleistungen”, so Alfred Schießler, Vorsitzender der Speyerer Salier-Gesellschaft. Der Kaiser verknüpfte den Erhalt der Privilegien mit einem Gebot: Er forderte die Bewohner Speyers auf, am Todestag seines Vaters mit Kerzen in den Händen zu einem Gedenkgottesdienst in den Dom zu kommen, um für das Seelenheil Heinrichs IV. zu beten. Des Weiteren war mit der Messe die Aufforderung zur Spende für die Armen verknüpft. Die Salier-Gesellschaft hat 1992 diese alte Tradition wiederaufleben lassen und feiert im August das Privilegienfest mit einem Gottesdienst im Dom. Dort wird der salischen Kaiser gedacht und deren Gräber mit Blumen geschmückt.

Quelle: Bistum Speyer