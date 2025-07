Sinsheim – BAB 6 – Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Bei einem Verkehrsunfall am frühen Montagmorgen auf der A 6 bei Sinsheim entstand erheblicher Sachschaden. Ein 30-jähriger Mann war kurz nach Mitternacht mit einem Mercedes auf der A 6 in Richtung Heilbronn unterwegs. An der Anschlussstelle Sinsheim/Steinsfurt verließ er die Autobahn. Nach derzeitigem Erkenntnisstand verlor er in der Ausfahrt aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf der regennassen Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug. Hierdurch kam er nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Leitplanken sowie mehrere Verkehrszeichen.

Der 30-Jährige kam mit dem Schrecken davon und blieb unverletzt. Sein Fahrzeug war so stark beschädigt, dass es nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Der Sachschaden wird auf rund 35.000 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten musste die Ausfahrt vorübergehend voll gesperrt werden. Die weiteren Unfallermittlungen der Autobahnpolizei Walldorf dauern an.

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim