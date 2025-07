Mosbach / Neckarau – Süddeutsche Ü-Meisterschaften: Zwei Vizetitel & einmal Bronze für Baden

Mosbach / Neckarau / Metropolregion Rhein-Neckar – Obwohl es das Wetter nicht gut mit den teilnehmenden Teams an den diesjährigen Süddeutschen Meisterschaften im Ü-Fußball meinte, vertraten der FV Ettlingenweier (Ü32), der TSV Rettigheim (Vizemeister Ü40), die SpG Mosbach/Neckarelz (Ü50), der Karlsruher SC (Ü60) und der TSV Neckarau (Ü32 Frauen) die badischen Farben würdig und brachten einige Medaillen mit nach Hause.

Die Süddeutschen Meisterschaften der Seniorinnen (Ü32) und Senioren (Ü32, Ü40, Ü50 und Ü60) wurden am 26./27.07.2025 in Ulm ausgetragen. Dabei trotzten die teilnehmenden Mannschaften den teilweise widrigen Bedingungen und zeigten eindrucksvoll auf, dass man auch im fortgeschrittenen Alter mit großer Leidenschaft technisch versierten Fußball spielen kann. Wegen anhaltenden Gewitters wurden am zweiten Turniertag die Wettbewerbe der Ü32-Frauen und Ü60-Herren unterbrochen, die Wettbewerbe der Ü32- und Ü40-Herren bei jeweils noch einem auszutragenden Turnierspiel sogar abgebrochen und mit dem Tabellenstand zum Zeitpunkt des Abbruchs gewertet, wobei die Entscheidung über den Meistertitel bereits zuvor gefallen war.

Der Wettbewerb der Ü32-Herren war an Spannung kaum zu übertreffen. Zwar wiesen der FC Bayern München, der nach zweijähriger Abstinenz in dieser Altersklasse seine Rückkehr zur Süddeutschen Meisterschaft gleich mit dem Titel krönen konnte, sowie der FV Ettlingenweier (Süddeutscher Meister 2023 und Vizemeister 2024) letztendlich mit neun Zählern auf der Habenseite einen Vorsprung auf die Konkurrenz auf, doch bis weit in den zweiten Spieltag hinein hatten auch die Spvgg. Eltville (Hessen) und der FC Emmendingen (Südbaden) die Möglichkeit zum Sprung auf die höchste Stufe des Siegertreppchens. Der FV Ettlingenweier verlor sein Duell mit dem FCB trotz Überzahl mit 0:1, doch der Druck war dennoch auf Seiten der Münchner. Da der FV Ettlingenweier zuvor mit einem 4:1-Sieg über Eltville ordentlich vorgelegt hatte, benötigten die Bayern einen Sieg mit mindestens vier Treffern Differenz, um sich die süddeutsche Meisterschale und die Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft zu sichern. Konzentriert und effizient im Torabschluss ging der Bayerische Meister die Begegnung an und durfte sich nach einem 5:0-Sieg als süddeutscher Champion 2025 feiern lassen, wohingegen sich der FV Ettlingenweier trotz einer starken Turnierleistung erneut mit Rang 2 zufriedengeben musste. Die vollständigen Ergebnisse und die Abschlusstabelle finden Sie hier.

Bei den Ü40-Herren sprang der badische Vizemeister TSV Rettigheim für den FV Ettlingenweier/FV Alemannia Bruchhausen ein, konnte aber lediglich gegen den südbadischen FC Radolfzell einen Zähler verbuchen und schloss das Turnier damit auf Platz 5 ab. Den Titel sicherte sich souverän der Bayerische Meister vom 1. FC Nürnberg mit zwölf Punkten aus vier Spielen. Die vollständigen Ergebnisse und die Abschlusstabelle finden Sie hier.

Die SpG Mosbach/Neckarelz hatte bei den Ü50-Herren auch nichts mit der Titelvergabe zu tun, sicherte sich durch ein torloses Unentschieden gegen den Vizemeister Downtown Boys Neckarsulm (wfv) und einen 2:0-Erfolg über den FC Radolfzell (SBFV) mit vier Punkten Platz 4 in der Abschlusstabelle. Der Titel ging an den hessischen Vertreter SG Hoechst Classique, der sich nur dank des besseren Torverhältnisses gegenüber Neckarsulm für die Deutsche Meisterschaft qualifizierte. Die vollständigen Ergebnisse und die Abschlusstabelle finden Sie hier.



Ein echtes Finale um die Süddeutsche Meisterschaft gab es im Wettbewerb der Ü60-Herren. Mit einem Sieg in der letzten Begegnung des Wettbewerbs hätte der FC Bayern München noch an der SG Rot-Weiß Frankfurt vorbeiziehen und die erfolgreiche Titelverteidigung feiern können. Doch das 1:1-Remis im direkten Duell hatte nicht nur zur Folge, dass die Frankfurter nach jeweils Rang 3 in den beiden Vorjahren nun von ganz oben grüßen durften, sondern auch, dass die Oldies des Karlsruher SC, der erstmalig bei der Süddeutschen Meisterschaft vertreten war, mit einer Bilanz von sieben Zählern aus vier Begegnungen das Turnier vor dem FC Bayern (ein Sieg, drei Remis) als Zweiter beendeten. Die vollständigen Ergebnisse und die Abschlusstabelle finden Sie hier.

Bereits frühzeitig war klar, dass erneut kein Team aus Südbaden an der Süddeutschen Meisterschaft der Ü32-Frauen teilnehmen würde. Durch die kurzfristige Absage des Hessischen Meisters SG Giessela reduzierte sich das Teilnehmerfeld bedauerlicherweise auf lediglich drei Mannschaften. In Absprache mit den verbleibenden Teams ermittelten diese den Süddeutschen Meister in einer Doppelrunde „Jeder gegen Jeden“ mit Hin- und Rückspiel. Nach einem zähen Start in den Wettbewerb (zwei torlose Begegnungen zum Auftakt) wurde der FC Bayern München in den folgenden Begegnungen seiner Favoritenrolle gerecht. Allerdings hatten die FCB-Frauen sowohl gegen Neckarau (2:0) wie auch gegen Münchingen (1:0) dabei Schwerstarbeit zu verrichten, bis die Verteidigung des süddeutschen Titels frühzeitig feststand. Nach der wetterbedingten, einstündigen Turnierunterbrechung verlor der TSV Neckarau gegen den TSV Münchingen knapp mit 1:2 und musste sich somit mit Platz 3 begnügen. Die vollständigen Ergebnisse und die Abschlusstabelle finden Sie hier.

Im Rahmen der Siegerehrung sprachen die anwesenden Mitglieder des SFV-Ausschusses für Freizeit- und Breitensport sowie des Ausschusses für Frauen- und Mädchenfußball allen Teams ihren Dank für spannende und fair geführte Wettbewerbe aus. „Wir gratulieren den alten und neuen Süddeutschen Ü-Meistern von Herzen und sind vor dem Hintergrund der hier gezeigten Leitungen sehr zuversichtlich, dass wir uns im August über weitere süddeutsche Erfolge in Berlin freuen dürfen“, so die Vorsitzende des Ausschusses für Freizeit- und Breitensport, Margarete Lehmann.

Fotos: Badische Teams bei den Süddeutschen Ü-Meisterschaften (Quelle: SFV)

MS/KG, 28.07.2025